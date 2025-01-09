"Tarihimizde Zorda Kalanlara Sırt Çevirmek Yok"

Bakan Yerlikaya, konuşmasında Türkiye’nin tarih ve kültüründe zorda kalanlara yardım etmenin büyük bir yer tuttuğunu belirtti. "Suriyeli kardeşlerimize sadece sınır kapılarımızı değil, gönül kapılarımızı da açtık. Bugün itibarıyla ülkemizde 2 milyon 880 bin Suriyeli bulunuyor. Onurlu ve güvenli dönüş süreçleri hızla devam ediyor" ifadelerini kullandı.

2017 yılından bu yana toplam 792 bin 625 Suriyelinin gönüllü olarak ülkesine döndüğünü aktaran Yerlikaya, aylık ortalama dönüş sayısının 11 bin civarında olduğunu ancak 8 Aralık 2024’ten itibaren bu rakamın büyük bir artış gösterdiğini söyledi.

"Öncü Göçmenler Sahada Eksiklikleri Gidermek İçin Çalışıyor"

Yerlikaya, "Son bir ayda dönen 52 bin 622 Suriyelinin 41 bini aile olarak, geri kalanı ise bireysel olarak ülkelerine dönüş yaptı. Ayrıca, hayırsever kuruluşlarımızla birlikte istişareler sonucunda ‘öncü göçmen’ uygulamasını başlattık. Bu süreçte aile reisleri, eksiklikleri gidermek ve hazırlık yapmak için dönüş izni alarak Suriye'ye gidip gelebiliyor" dedi.

AFAD ve Yardım Çalışmaları Sürüyor

Bakan Yerlikaya, AFAD’ın bu süreçte aktif bir şekilde çalıştığını belirterek, "Son 40 günde 1.958 tır insani yardım karşı tarafa ulaştırıldı ve dağıtımı gerçekleştirildi. Amacımız, Suriyeli kardeşlerimizin onurlu dönüşlerine katkıda bulunmak ve oradaki yaşam koşullarını iyileştirmek" dedi.

"Tüm Dünyaya Örnek Oluyoruz"

Yerlikaya, Türkiye’nin bu süreci uluslararası hukuka uygun ve şeffaf bir şekilde yürüttüğünü belirterek, BM temsilcilerinin de dönüşlere şahitlik ettiğini söyledi. “Temennimiz, Suriye’de güvenli bir ortamın bir an önce sağlanmasıdır. O annelerin ve çocukların mutluluğunu görmek, bu sürecin en değerli meyvesidir” dedi.

Türkiye’nin, 13 yıl boyunca sınırlarına sığınan Suriyelilere kapılarını kapatmadığını hatırlatan Yerlikaya, "Biz tarihin doğru tarafında yer aldık ve bu duruşumuzu sürdüreceğiz" diyerek açıklamalarını sonlandırdı.