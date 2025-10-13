Sompo, otomotiv acenteleri için düzenlediği etkinliklerle güçlü bağlarını pekiştirdi. 23 Eylül’de Soho House, 25 Eylül’de Ajia Hotel, 2 Ekim’de Divan Ankara ve 9 Ekim’de ise Swissotel İzmir ev sahipliğinde gerçekleştirilen buluşmalarda 120 katılımcı ağırlandı.

Etkinlikler; Sompo Sigorta Genel Müdürü Fahri Uğur, Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Burak Bayhan, Bireysel Teknik Genel Müdür Yardımcısı Şirzat Çetinkaya ve Hasardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ayhan Arslan ev sahipliğinde düzenlendi. Kampanyalardan hasar süreçlerine, fiyat rekabetinden teknik ve operasyonel süreçlere kadar işleyişin her alanına dair konular detaylı şekilde ele alındığı buluşmalar, samimi bir atmosfer yarattı.

İş ortaklarıyla güçlenen Sompo, sürdürülebilir büyüme için sahadan besleniyor

Kahvaltı konseptinde gerçekleştirilen bu özel buluşmalar, Sompo’nun otomotiv acentelerine verdiği değer ve sürdürdüğü güçlü bağlar açısından büyük önem taşıyor. Şirketin üst düzey yöneticileri ve otomotiv acenteleri, 2026 yılı hedeflerini ve sektörel gelişmeleri birlikte değerlendirdi.

Sompo Sigorta, yoğun ilgi gören bu etkinlikleri düzenli hale getirerek, her yıl düzenlemeyi hedefliyor. Şirket, sahadan gelen geri bildirimleri dinleyerek ortak başarı kültürünü pekiştirmeyi, iş ortaklarının deneyimlerini iş stratejilerine entegre ederek sürdürülebilir büyüme yolculuğunu birlikte şekillendirmeyi amaçlıyor.