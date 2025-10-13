ABD-Çin arasındaki ticaret geriliminin yeniden tırmanması ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimine gidebileceği beklentileri, yatırımcıları güvenli liman olarak altına yöneltti. Bu durum, altının ons fiyatını da rekor seviyelere taşıdı.

Asya piyasasında spot altın, yüzde 0,7 artışla ons başına 4.044,29 dolardan işlem görürken, yükselişini sürdüren ons altın, 4.059,30 dolar ile tüm zamanların zirvesini gördü. ABD’de altın vadeli işlemleri ise yüzde 1,6 değer kazanarak 4.062,50 dolara ulaştı.

13 Ekim 2025 güncel altın fiyatları:

Gram altın: 5.444,64 TL

Çeyrek altın: 9.256,00 TL

Yarım altın: 18.518,00 TL

Tam altın: 36.770,80 TL

Cumhuriyet altını: 36.873,00 TL

Gremse altın: 92.208,98 TL

Ons altın: 4.053,73 dolar

Altın, yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 54 değer kazandı. Bu yükselişte jeopolitik riskler, merkez bankalarının güçlü altın alımları, borsa yatırım fonlarına girişler, Fed’in faiz indirimi beklentileri ve ticaret savaşlarının yarattığı ekonomik belirsizlikler etkili oldu.