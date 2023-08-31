Güneş enerjisi ve enerji depolama fuarı ‘Solar Storage NX’ ve eş zamanlı düzenlenen elektrikli araç şarj altyapısı odaklı fuar ‘NextGen E-Mobility - Charge Expo Summit’ İstanbul’da Tüyap Kongre ve Fuar Merkezi’nde başladı. Fuar; Solis Fuarcılık, Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) ve Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği (TEHAD) işbirliği ile düzenlendi.



Fuarın açılış töreni Enerji Piyasaları İşletmesi A.Ş (EPİAŞ) Genel Müdürü Ahmet Türkoğlu, GENSED Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Murat Özdemir, TEHAD Kurucu Başkanı Berkan Bayram ve Otomotiv Yazarı Okan Altan’ın katılımıyla gerçekleşti.



''Yenilebilir enerjinin en büyük kaynağı güneş''

Fuarın açılışında konuşan EPİAŞ Genel Müdürü Ahmet Türkoğlu, ''Yenilebilir enerjinin en büyük kaynağı güneş. Çok önemli ve sosyal sorumluluğu olan da bir sektörü temsil ediyorsunuz. Güneş kaynağını daha güvenilir ve istikrarlı hale getirecek depolama teknoloji. O anlamda değişim çok önemli. Biz dünyada yatırımlar anlamında ön planda olan bir ülkeyiz. Yenilebilir yatırımlarında Avrupa’da 5’nci, dünyada 12’nci sıradayız. Bu depolama teknolojileriyle bunun çok daha iyi noktalara geleceğini düşünüyorum. Dışarıdan teknoloji getirmek hem zaman alıyor hem de daha yüksek maliyetli. Bugün güneş enerjisi sektörünün paydaşları olarak övünebileceğimizi düşünüyorum; yüzde 70 oranında yerli teknoloji kullanıyoruz. Bu çok büyük bir değişim. Rüzgarda da bu yüzde 60’larda. Bu ilerisi için de büyük bir avantaj sağlayacak diye düşünüyorum. Depolamada bugün uygulamalar çok sınırlı, henüz daha kapsam olarak var olan yenilebilir yatırımlarını ve bundan sonra yapılacak yatırımları kapsayıcı bir şekilde kapasiteleri de yok. Bunlar oluştukça çok daha hızlı sektörün büyüyeceğini düşünüyorum'' dedi.



''Enerji depolama ile elektrik fiyatlarını düşürebiliriz''

GENSED Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Murat Özdemir ise ''Güneş enerjisinden elektrik üretiminde 11 bin megawatt kurulu gücüne ulaştık. Tükettiğimiz enerjinin yaklaşık yüzde 5’ini güneş enerjisinden sağlıyoruz. Bunun 53 bin megawata çıkarılması hedefleniyor. 2035’te tükettiğimiz enerjinin yüzde 10’undan fazlasını güneş enerjisinden sağlayacağız. Güneş enerjisinden elektrik ülkemizde her yerde üretilebiliyor. Depolamayla elektrik fiyatlarını da düşürebiliriz. Bu fuarda güneş enerjisi ve depolama, elektrikli araçlar, şarj istasyonları gibi alanlarda gelişmeleri görebiliyoruz'' şeklinde konuştu.



TEHAD Yönetim Kurulu Başkanı Berkan Bayram da elektrikli araçlar için yapılan şarj istasyonları yatırımlarının çok hızlı ilerlediğine dikkat çekti. Bayram, ''TEHAD olarak yatırımlar, raporlamalar ve yol haritaları noktasında genellikle hem girişimciler hem yatırımcılar hem de kamu tarafında yoğun işbirlikleri gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Günümüzde zamanı gelmiş bir olgunun ya da zamanı gelmiş bir teknolojinin önünde durma şansı olmuyor. Eğer bir şeyin zamanı gelmişse onu yapma durumuna geçiyorsunuz. Elektrikli araçlar ve şarj istasyonları teknolojisi de işte tam bu noktada hayatımızın ortasına girmiş durumda'' diye konuştu.



''Fuarın ihracata katkısı çok fazla olacak''

Solis Fuarcılık ve Danışmanlık Hizmetleri Genel Müdürü Feraye Gürel, ''Türkiye’nin ilk enerji depolama fuarını gerçekleştiriyoruz. Bunu ilk olarak biz gerçekleştiriyoruz. Fuarımızın önemli özelliği yurt dışı ziyaretçilerimizin yurt içi ziyaretçilerinden fazla olması. Bizler Türkiye’deki yatırımcıların ağırlıklı olarak iş yapacağı bölgeleri tercih ettik. Kuzey Afrika, Sahra altı gibi bir çok ülkelerden alım heyetleri var. İhracata katkısı çok fazla olacak. Yaklaşık 600’e yakın yüzyüze toplantılar yapacağız. Fuara toplamda 135 firma katıldı ve devamı gelecek. Elektrikli araçlar tarafında ise Türkiye’ye henüz yeni giriş yapmış markaların modelleri sergileniyor'' dedi.



TEHAD Üyesi Okan Altan ise ''Temiz enerji konusunda müthiş bir dönüşüm var. Fuarda bir tarafta güneş enerji sistemleri, bir tarafta da depolama sistemleri, bir tarafta da elektrikli araçları göreceksiniz. Bu üç başlık ilk kez Türkiye’de bir araya geldi. O yüzden bu fuarda buluşmak çok önemli'' ifadelerini kullandı.



Solar Storage NX Fuarı’nın sektör için 2 milyar dolar iş hacmi oluşturması bekleniyor

Uluslararası enerji yatırımcılarının Türk iş dünyası ile buluştuğu yeni nesil ticari ve teknoloji paylaşım noktası Solar Storage NX, ilk gününde yoğun ilgi gördü. Sektör için 2 milyar dolarlık iş hacmi oluşturması beklenen fuarda Güneş Enerjisi Sistemleri, Enerji Depolama Teknolojileri, Mühendislik, Tedarik ve İnşaat, EPC Projeleri, Dijitalizasyon, Akıllı Enerji Çözümleri ve E-Mobilite ürün grupları sergileniyor.



Afrika’nın 12 ülkesinden nitelikli alım heyeti fuarı ziyaret edecek

Enerjide bölgesinin üretim ve dağıtım merkez üssü olma yolunda ilerleyen Türkiye, başta güneş enerjisi olmak üzere iklim dostu yenilenebilir enerji sektöründen daha büyük pazar payı almak ve enerjide dışa bağımlılığını azaltmak üzere yeni işbirlikleri ve yatırımlara odaklandı. Ulusal Enerji Planı’na göre; ülkemizin 10 MW olan kurulu güneş enerjisi gücünün 2035 yılına kadar 53 bin MW yükselmesi hedefleniyor. Bu hedef doğrultusunda sektöre uluslararası yeni pazar ülkelerin kapılarını açan fuar, 350’den fazla üst düzey yetkiliyi ve satın almacıyı ikili iş görüşmeler yapmak üzere İstanbul’da ağırlıyor. Kıtalar arası ticaret ortaklığı ile 11 Afrika ülkesinden özel nitelikli 30 kişilik alım heyetinin katılım sağlayacağı Solar Storage NX Fuarı, sektör için uluslararası iş bağlantıları kurmak üzere önemli fırsat sunuyor.



Yenilenebilir enerjinin geleceği Solar+Storage Exclusive Forum’da konuşuluyor

Fuar kapsamında ayrıca 31 Ağustos-01 Eylül tarihlerinde İstanbul Tüyap Palace Hotel'de, “Yenilenebilir Enerji ve Depolama”, “Yenilenebilir Enerji Batarya Teknolojileri”, “Yenilenebilir Enerji Finansmanı”, “Türkiye’de Yeşil Hidrojenin Geleceği”, “Dijital Dönüşümün Güneş Sektöründeki Yeri” ve “Karbon Nötr Türkiye (Sınırda Karbon-Yeşil Mutabakat)” başlıkları dünyadan ve Türkiye’den uzmanlar tarafından ele alınıyor.



Son teknoloji elektrikli araçlar ve şarj istasyonları ‘NextGen E-Mobility - Charge Expo Summit’de sergileniyor

Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği (TEHAD) ve Solis Fuarcılık işbirliği ile bu yıl ilk kez düzenlenen NextGen E-Mobility - Charge Expo Summit’te ise ünlü markaların geliştirdiği son teknoloji elektrikli araçlar sergileniyor. elektrikli araç sektörünün önde gelen oyuncuları, Şarj Altyapısı/Şarj İstasyonları, Elektrikli Araçlar (BEV, PHEV, FCEV), Çekme Bataryaları ve Mobilite Hizmetleri’ne dair en yeni ve teknolojik ürünlerini sergiliyor.



Solar Storage NX ve eş zamanlı düzenlenen NextGen E-Mobility - Charge Expo - Summit, 2 Eylül’e kadar İstanbul’da ziyarete açık kalacak.