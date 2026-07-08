Ekovitrin, 319. Temmuz Sayısıyla Yine Gündemi Belirliyor

Ekovitrin, 319. temmuz sayısıyla ekonomi, iş dünyası ve güncel gelişmeleri kapsamlı bir dosya halinde okuyucularıyla buluşturdu. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerin masaya yatırıldığı sayıda, Ekovitrin Medya Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve Ekovitrin Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Şeref Özata'nın kaleme aldığı başyazı dikkat çekiyor.

Özata, 2026 yılının başında ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı savaşın ardından Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının küresel ölçekte bir enerji krizini tetiklediğini belirterek, bu gelişmenin enerji maliyetlerini artırdığını ve dünya genelinde enflasyonist baskıları yeniden yükselişe geçirdiğini değerlendirdi.

İSO 500, İhracat ve Dev İş Birlikleri Dosyada

Ekovitrin'in temmuz sayısında İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) açıkladığı "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırmasına geniş yer verildi. İlk 500 listesine 10 şirketiyle giren OYAK Holding'in başarısı öne çıkarken, OYAK Genel Müdürü Prof. Dr. Murat Yalçıntaş bu başarıda emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür etti. İSO Başkanı Erdal Bahçıvan ise sanayicilerin finansmana erişimde yaşadığı zorluklara dikkat çekti.

Derginin kapak konularından biri de Garanti BBVA ile Türk Hava Yolları arasında 25 yıldır devam eden stratejik iş birliği oldu. İki kurum, uzun yıllara dayanan ortaklıklarını Miles&Smiles Garanti BBVA Diamond Limited Edition kredi kartıyla yeni bir aşamaya taşıdı.

Temmuz sayısında ayrıca Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin açıkladığı 2025 yılı "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı" araştırmasının sonuçları da kapsamlı şekilde değerlendirildi. 17,8 milyar dolarlık ihracatla Türk Hava Yolları zirvedeki yerini korurken, Çorum'da üretim yapan ARCA Savunma Sanayi ihracatını bir önceki yıla göre yüzde 392,1 artırarak listede 38. sıradan 5. sıraya yükselmeyi başardı.

Analizler ve Özel Röportajlar Dikkat Çekiyor

Ekovitrin'in 319. sayısında ekonomi ve toplumsal gündeme ışık tutan çok sayıda analiz haberi de yer aldı. Tarla ile pazar arasındaki fiyat farkı, faaliyetlerine son veren şirketlerdeki artış, turizm sektöründeki yeni gelişmeler ve suç örgütlerinin hedefi haline gelen çocuklara ilişkin dosyalar sayının öne çıkan başlıkları arasında bulunuyor.

Bunun yanı sıra üretim, yatırım ve istihdama katkı sağlayan kurumlarla gerçekleştirilen özel röportajlar da okuyuculara sunuldu. Türkiye'nin ilk dijital bankası Hayat Finans'ın Tüzel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Alper Dayi, Ekovitrin'e yaptığı açıklamada bankanın "kapsayıcı bankacılık" anlayışını benimsediğini ve bu modelle işletmelerin finansmana erişimini kolaylaştırmayı hedeflediklerini ifade etti.

26 yıllık yayıncılık tecrübesiyle ekonomi dünyasının nabzını tutmaya devam eden Ekovitrin'in 319. temmuz sayısı, bayilerde ve dijital platformlarda okuyucularını bekliyor.