Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Ahlatcı Doğal Gaz'ın yüzde 70 oranında bağlı ortaklığı olan AHL Ahlatcı Finansal Yönetim A.Ş., Dünya Katılım Bankası'nın yüzde 99,94 hissesine sahip bulunuyor. Banka yönetimi tarafından alınan karar doğrultusunda, halka arz ve Borsa İstanbul'da işlem görme süreci için resmi işlemler başlatılacak.

Bu kapsamda, Dünya Katılım Bankası'nın esas sözleşmesinin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemelere uygun hale getirilmesi, ayrıca kayıtlı sermaye sistemine geçiş için gerekli başvuruların Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılması kararlaştırıldı.

Planlanan düzenlemelerin tamamlanmasının ardından SPK'nın onay sürecinin işletilmesi ve bankanın paylarının Borsa İstanbul'da yatırımcılarla buluşturulması hedefleniyor.

Dünya Katılım Bankası'nın olası halka arzı, katılım bankacılığı sektöründe son dönemin dikkat çeken sermaye piyasası işlemlerinden biri olarak öne çıkarken, Ahlatcı Grubu'nun finans alanındaki büyüme stratejisinin de önemli bir parçasını oluşturuyor.