Bilecik'in Söğüt ilçesinde İlçe Danışma Toplantısı gerçekleştirildi.

Söğüt ilçesinde AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir ve AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, teşkilat mensuplarıyla birlikte Söğüt İlçe Danışma Toplantısı'nı gerçekleştirdi. Toplantıda teşkilat çalışmaları kapsamlı şekilde değerlendirilirken, Söğüt ve Bilecik için hayata geçirilecek projeler, hedefler ve önümüzdeki dönemin yol haritası istişare edildi.

AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, toplantıda yaptığı değerlendirmede, 'Milletimizin güçlü desteği, teşkilatımızın kararlı ve fedakâr çalışmalarıyla Söğüt'te ve Bilecik'te eser ve hizmet siyasetimizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Birlik ve beraberlik içerisinde, Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda ilçemiz ve ilimiz için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz' dedi.