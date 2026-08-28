Bilecik'i 2026-2027 futbol sezonunda Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde (PGL) temsil edecek olan Osmanelispor destek ziyaretlerine devam ediyor.

2025-2026 futbol sezonunda Bilecik 1. Amatör Lig'de şampiyon olarak Bölgesel Amatör Lig yeni adıyla PGL yükselen Osmanelispor Kulüp Başkanı Akın Okumuş ve yönetim kurulu üyeleri Milliyetçi Hareket Partisi Bilecik İl Başkanı Talha Özkan'ı ziyaret etti. Özkan yeni sezonda Osmanelispor'a PGL'de başarılar dileyerek, destek sözü verdi. Osmanelispor Kulüp Başkanı Akın Okumuş'da Özkan'a teşekkür ederek, 'Kulübümüzün mevcut durumu, hedefleri ve önümüzdeki süreçte ihtiyaç duyulan desteklere ilişkin Talha başkanımızla kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdi.Son derece olumlu ve yapıcı bir atmosferde gerçekleşen görüşmenin ardından, Osmanelispor'umuzun ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik somut adımların kısa sürede atılmaya başlanması camiamız tarafından memnuniyetle karşılandı. MHP Bilecik İl Başkanı Sayın Talha Özkan, şehrimizin önemli sportif değerlerinden biri olan ve Bilecik'imizi üst liglerde temsil eden Osmanelispor'un hak ettiği konuma ulaşması adına gerekli desteklerin sağlanması için üzerine düşeni yapacağını ve ilgili girişimlere aracılık edeceğini ifade etti. Osmanelispor'umuzun mevcut konumunu daha da güçlendirmesi ve önümüzdeki yıllarda ilimizi daha üst liglerde temsil edebilmesi adına ihtiyaç duyulan şartların oluşturulması noktasında gösterdikleri yakın ilgi, destek ve hızlı girişimler dolayısıyla Talha Özkan ve yönetimine, MHP Osmaneli İlçe Başkanı Akın Korkmaz ve yönetimine Osmanelispor Kulübü olarak teşekkürlerimizi sunuyoruz. 80 yıllık köklü geçmişiyle büyük bir camia olan Osmanelispor, kendisine destek olanları, yanında duranları ve bu arma için emek verenleri hiçbir zaman unutmaz' dedi.