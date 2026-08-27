Mardin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkan adayı Veysi Duyan, 'Üreticinin, sanayicinin, esnafın ve ihracatçının yanında duran aktif bir oda modeli hedefliyoruz' dedi.

Duyan, daha önce katıldığı bir toplantıdaki açıklamalarını hatırlatarak Mardin iş dünyasının güçlü, yetkin ve sorumluluk almaktan çekinmeyen bir yönetim anlayışına ihtiyaç duyduğunu belirtti. Oda yönetiminde görevlerin kişisel yakınlıklara göre değil, bilgi, tecrübe ve yetkinlik esas alınarak verilmesi gerektiğini ifade eden Duyan, 'Liyakatli kadrolarla çalışan ve üyelerine gerçek anlamda hizmet eden bir yapı kurmayı hedefliyoruz' dedi.

Üstlenecekleri sorumluluğun kolay olmadığını dile getiren Duyan, 'Ben zoru severim' ifadesini kullandı. Duyan, mücadeleden kaçınmayacağını ve Mardin iş dünyasının sorunları karşısında sorumluluk almaya hazır olduğunu vurguladı. MTSO'nun yalnızca belge işlemlerini yürüten bir kurum olmaması gerektiğini söyleyen Duyan, 'Üreticinin, sanayicinin, esnafın ve ihracatçının yanında duran aktif bir oda modeli hedefliyoruz' diye konuştu.

Duyan, videoda 'Bir Duyan tek olacak' sözleriyle seçim sürecindeki iddiasını ortaya koydu. Oda yönetiminin aile bağları, akrabalık veya kişisel yakınlıklar üzerinden şekillenmeyeceğini belirten Duyan, 'Görev ve sorumluluklar liyakat, tecrübe ve yetkinlik esas alınarak dağıtılacak. Böylece MTSO'da kayırmacılığa kapalı, adil ve profesyonel bir yönetim anlayışı kurulacak' ifadelerini kullandı.