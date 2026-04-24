Ocak–Mart 2026 döneminde İstanbul, Ankara ve İzmir’de toplam 572 şarj seansı gerçekleştiren mobil şarj hizmeti, 10 farklı markadan 234 kullanıcıya ulaştı. Kullanıcıların %22’sinin düzenli müşteriye dönüşmesi, hizmetin kısa sürede güçlü bir karşılık bulduğunu gösterdi.

“Doğru zeminde ilerleyen dönüşüm karşılığını buluyor“

Yüce Auto–Škoda Genel Müdürü Zafer Başar, ilgi gören mobil şarj hizmetiyle ilgili değerlendirme yaparak, “Biz elektrikli araçları, hızlı adet artışı hedeflenen bir alan olarak görmüyoruz. Bu dönüşümü, pazarın gelişimiyle paralel ve doğru zeminde ilerletilmesi gereken hassas bir süreç olarak ele alıyoruz. Elektrikli mobiliteyi yalnızca ürün üzerinden değerlendirmiyoruz. Altyapı, kullanım konforu ve en önemlisi müşteri güveniyle birlikte bütüncül bir bakış açısının önem taşıdığını düşünüyoruz. Elektrikli araç kullanıcılarının endişelerini azaltan ve hayatı kolaylaştıran mobil şarj hizmetinin kısa sürede yoğun ilgi görmesi, bizim yaptığımız işin ne kadar doğru olduğunu da ortaya koyuyor“ dedi.

Marka bağımsız hizmet dikkat çekiyor

Yüce Auto–Škoda, Türkiye’de elektrifikasyonda öncü rol oynarken, sunulan mobil şarj hizmeti, yalnızca Škoda kullanıcılarına değil, tüm elektrikli araç sahiplerine açık şekilde kurgulandı. Bu yaklaşımın en somut yansımalarından biri ise, farklı markalardan gelen yoğun talep oldu. Toplamda 18.875 kWh enerji tüketimi sağlanan hizmette, oturum başına ortalama 28 kWh şarj gerçekleştirildi. Mobil şarj filosu ise 41 farklı konumda aktif hizmet vererek şehir içi erişilebilirliği önemli ölçüde artırdı.

Elektrikli mobilitede güven ve erişilebilirlik ön planda

Elektrikli araç kullanıcılarının en önemli soru işaretlerinden biri olan “yolda kalma” endişesine çözüm sunmak amacıyla geliştirilen mobil şarj hizmeti, mesafe sınırı olmaksızın kullanıcıya ulaşarak kesintisiz destek sağlıyor. Hizmetin fiyatlandırması da sabit şarj istasyonlarıyla benzer seviyede tutularak erişilebilirlik destekleniyor.

Mobil şarj hizmetinin kullanıcı profilinde ise 30–44 yaş grubunun öne çıktığı görülüyor. Bu veri, elektrikli mobiliteye adaptasyon sürecinde belirli bir kullanıcı kitlesinin daha hızlı hareket ettiğine işaret ediyor.

Sürdürülebilir büyüme ve genişleme hedefi

Yüce Auto–Škoda, mobil şarj hizmetini elektrikli mobilite ekosisteminin önemli bir parçası olarak konumlandırırken, artan talep doğrultusunda hizmet ağını genişletmeyi planlıyor. İhtiyacın artmasıyla birlikte Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde de hizmetin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Elektrikli mobiliteyi kontrollü ve sürdürülebilir bir büyüme perspektifiyle ele alan Yüce Auto–Škoda, kullanıcı deneyimini merkeze alan bu yaklaşımıyla sektörde fark yaratmayı sürdürüyor.