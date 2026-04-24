Olay, 19 Mart gecesi Ümraniye Sıddık Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, rapçi Canbay & Wolker grubundan Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden barışmak istedi. Canbay, araları iyi olduğu öğrenilen arkadaşı Kubilay Kundakçı'dan (21) yardım istedi. Kubilay Kundakçı, Vahap Canbay ve arkadaşlarıyla birlikte, Aleyna Kalaycıoğlu'nun bulunduğu stüdyonun önüne gitti. Grup araç içerisinde beklediği sırada, iddiaya göre olay yerine çakarlı lüks araçlarla gelen şüpheliler saldırı gerçekleştirdi. Şüphelilerden Alaattin Kadayıfçıoğlu, araç içerisindeki gruba ateş açtı. Kurşunların hedefi olan 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kundakçı ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı

Soruşturmada, güvenlik kamerası görüntülerinin bilirkişi incelemesine göre, maktul Kubilay Kaan Kundakçı'nın içinde bulunduğu aracın önüne iki araç yanaştığı, araçtan inen şüpheli Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun belinden silah çıkardığı, maktulün bulunduğu aracın ön yolcu kapısını açarak ateş ettiği ve tek kurşunun ölümcül yaralanmaya neden olduğu kaydedildi. Adli Tıp raporunda, mermi çekirdeğinin iç organ ve büyük damar yaralanmasına bağlı iç kanamaya yol açarak ölüme neden olduğu belirtildi.



Olay sırasında araçta bulunan tanık Yalçınay Yıldız ifadesinde, olay öncesinde Aleyna Tutuş ile görüntülü görüşme yaptıklarını, Aleyna'nın annesinin görüşme sırasında tehdit içerikli ifadeler kullandığını öne sürdü. Yıldız, saldırı anında şüphelinin araç kapısını açarak "Bir daha sizi burada görmeyeceğim" dediğini ve hemen ardından ateş ettiğini anlattı. Yaralanan Kundakçı'nın "vuruldum" diyerek karnını tuttuğunu, saldırganların olay yerinden iki araçla kaçtığını ifade etti.



Tanık Vahap Canbay ifadesinde, olayın eski ilişki ve kıskançlık eksenli geliştiğini düşündüğünü belirtti. Canbay, olaydan önce Aleyna Tutuş'un annesinin görüntülü aramaya dahil olup "Herkes haddini bilecek" dediğini, bu konuşmanın ardından saatlerce araçta beklediklerini ve saldırının bu bekleyiş sonrasında gerçekleştiğini anlattı.

Bilirkişi raporlarında, şüphelilerin olaydan saatler önce bölgeye gelip gittikleri, araç hareketleri ve telefon trafiğinin incelendiği, saldırının spontane değil planlı olabileceğine yönelik kuvvetli şüphe oluştuğu ifade edildi.



Müebbet hapis talebi

Hazırlanan iddianamede, sanık Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası, sanıklar Aleyna Tutuş (Kalaycıoğlu) ve Zuhal Kalaycıoğlu'nun ise "kasten öldürmeye azmettirme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.

Sanıklar, Hüseyin Can Avcı, Mustafa Rece ve Bilal Kadayıfçıoğlu'nun ise "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 10'ar yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.



İddianamede, Metin Kadayıfçıoğlu'nun "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ile "suçluyu kayırma" suçlarından1 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Sanıklar, İzzet Yıldızhan ve Ahmet Özkoç'un ise "suçluyu kayırma" suçundan 6'şar aydan 5'er yıla kadar hapsi istendi.