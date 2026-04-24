Elektrifikasyon stratejisinin katkısıyla ürün karması güçlenirken, Avrupa’daki artan sipariş hacmi ve Türkiye’de kaydedilen çift haneli büyüme, zorlu pazar koşullarına rağmen Grup’un büyüme ivmesini koruduğunu ortaya koydu. Renault Group, 2026 yılını %5,5 faaliyet marjı ve yaklaşık 1 milyar avroluk serbest nakit akışı ile tamamlamayı planlıyor.

· Renault Group, 2026’nın ilk çeyreğinde güçlü büyüme ivmesini koruyarak toplam gelirini %7,3 artışla 12,5 milyar avroya taşıdı.

· Grup geliri 12.530 milyon avro olarak gerçekleşirken, sabit döviz kurları bazında büyüme %8,8 seviyesine ulaştı; bu artış hem otomotiv hem de Mobilize Finansal Servis tarafındaki güçlü performansla desteklendi.

· Otomotiv geliri 10.807 milyon avro seviyesinde gerçekleşerek yıllık bazda %6,5 artış gösterdi; sabit kur bazında büyüme %8,0 oldu.

· Mobilize Finansal Servis geliri 1.723 milyon avroya ulaştı ve yıllık bazda %13,0 büyüme kaydetti; sabit kur bazında artış %14,1 olarak gerçekleşti.

· Renault Group, 2026’nın ilk çeyreğinde toplam 546.183 adet satış gerçekleştirdi; bu rakam, Dacia tarafındaki tek seferlik etkiler nedeniyle yıllık bazda %3,3 düşüşe işaret etti.

· Renault markası satışlarını %2,2 artırarak 397.602 adede ulaştırdı; elektrikli ve elektrifikasyonlu araçlardaki büyüme ile LCV ürün gamının katkısı bu performansı destekledi.

· Dacia satışları %16,3 düşüşle 145.335 adet olarak gerçekleşirken, Alpine satışları A290 modelinin katkısıyla %54,7 artış gösterdi.

· Elektrifikasyon ivmesi güçlendi; Avrupa’da elektrifikasyonlu araç satışları %12 artarken, toplam satışlar içindeki payı 9,1 puan yükselerek %52,3’e ulaştı.

· Elektrikli araç satışları %20,9 artarak toplam satışların %17,0’sini oluştururken, hibrit araçların payı %35,3 seviyesine çıktı.

· 31 Mart 2026 itibarıyla toplam stok seviyesi 554.000 araç olarak gerçekleşti; bu seviye ikinci çeyrekte operasyonların sorunsuz devamı için sağlıklı bir yapı sundu.

· Avrupa’da yaklaşık 2 aylık ileriye dönük satışa karşılık gelen sipariş hacmi, yıl başından bu yana çift haneli artışla desteklendi.

· Maliyet azaltımı, 2026 ve sonrası için öncelik olmaya devam ederken, ham madde, enerji ve lojistik maliyetlerindeki dalgalanmalara karşı ek önlemler alınıyor.

· Renault, 2026’nın ilk çeyreğinde Türkiye’de toplam 34.244 adet satış gerçekleştirdi; pazarın %3,9 daraldığı bir ortamda %12,9 büyüme kaydederek hem toplam pazarda hem de binek araç pazarında liderliğini korudu. Türkiye, %13,8 pazar payı ile Renault Group’un en büyük 4. pazarı olarak konumlandı.

2026 mali yılı, hedefleri teyit edildi:

2025 ilk çeyrek 2026 ilk çeyrek 2025’e göre değişim Grup geliri 11,7 milyon € 12,5 milyar € +%7,3 Otomotiv geliri 10,1 milyon € 10,8 milyon €

+%6,5

“Renault Group’u sektörün referans noktası haline getirme hedefiyle ilerliyoruz”

2026 ilk çeyrek sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Renault Group Finans Direktörü Duncan Minto, “2026’nın ilk çeyreğinde, Dacia kaynaklı tek seferlik faktörler nedeniyle tescil tarafında zorlu bir başlangıç yaşanmasına rağmen hem binek araçlar hem de hafif ticari araçlarda tüm markalarımız genelinde güçlü bir ürün ivmesinden faydalanıyoruz. Elektrikli araçlar (EV) ve hibrit araçlar (HEV) olmak üzere çift güç aktarım sistemi stratejimizin avantajını tam anlamıyla kullanıyor, her iki alanda da güçlü performans elde ediyoruz. Bu olumlu ivme, yılın başından bu yana çift haneli sipariş artışıyla destekleniyor. Olağan mevsimsel eğilimlere paralel olarak yılın ikinci yarısında faaliyet kâr marjının ilk yarıya göre daha yüksek gerçekleşmesini öngörerek 2026 yılı beklentilerimizi teyit ediyoruz” dedi.

Renault Group’un 2026 yıl sonu beklentileri;

Grup faaliyet kârı 5,5%

Mobilize Financial Services temettüsü dahil yaklaşık 1 milyar avro serbest nakit akışı

2026 ürün atağı kapsamında Avrupa’da yeni Renault Clio, Renault Twingo E-Tech electric, yeni Dacia elektrikli modeli ve Alpine A390 gibi modellerin lansmanı planlanıyor; uluslararası pazarlarda ise Renault Boreal’in Türkiye dahil farklı pazarlarda büyümeye katkı sağlaması bekleniyor.