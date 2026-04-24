Çiçekçilerde özellikle papatya, gül, kasımpatı, gerbera, kazablanka zambağı, gün bakan ve ayçiçeği gibi çiçek türleri ön plana çıkmaya başladı. Yaz döneminde hem renk hem de koku çeşitliliğinin arttığını belirten çiçekçiler, müşterilerin daha farklı ve canlı aranjmanlara yöneldiğini ifade ediyor.

Bir çiçekçi, kış mevsiminden yaz dönemine geçişle birlikte çiçeklerde belirgin bir değişim yaşandığını belirterek, “Baharın gelmesi ve yaz mevsimine yaklaşılmasıyla birlikte çiçeklerde renklenmeler başladı. Yaklaşan Anneler Günü ve sonrasında düğün sezonunun açılmasıyla birlikte müşteriler farklı renk ve kokularda çiçek siparişleri veriyor” dedi.

Özellikle düğün organizasyonlarında tercih edilen çiçek türlerinde artış yaşandığı aktarılırken, yaz aylarının çiçekçiler için en yoğun dönemlerden biri olduğu belirtiliyor.