Formula 1 Dünya Şampiyonası, 2027 yılından itibaren yeniden İstanbul’a dönüyor. Yapılan anlaşmaya göre Türkiye, 2027-2031 yılları arasında 5 yıl boyunca takvimde yer alacak. 1950’den bu yana düzenlenen ve dünyanın en prestijli motor sporları organizasyonlarından biri olarak kabul edilen şampiyonanın 78. sezonu, Türkiye’nin geri dönüşüne sahne olacak.





2025 yılında 6.7 milyon seyirci ağırlandı

Küresel ölçekte büyük ilgi gören Formula 1, yalnızca bir spor organizasyonu olmanın ötesinde, otomotiv teknolojilerinin en üst düzeyde yarıştığı ve uluslararası markaların yer aldığı dev bir endüstri olarak öne çıkıyor. Birçok önemli markanın bulunduğu 11 takım ve 22 pilot, sezon boyunca 24 yarışta mücadele ediyor. 2025 sezonunda organizasyon, 180’den fazla ülkede 827 milyondan fazla televizyon izleyicisine ulaşırken, tribünlerde 6.7 milyon seyirci ağırlandı. İzleyici kitlesinin yüzde 42’sini kadınlar oluştururken, organizasyonun dijital platformlardaki toplam takipçi sayısı 114 milyonu aştı ve 2025 yılında 2,3 milyar etkileşim elde edildi.





İstanbul Park’ta modernizasyon çalışmaları yapılacak

Yarışlara ev sahipliği yapacak İstanbul Park Pisti, teknik yapısı ve karakteristiği ile Formula 1 dünyasında özel bir yere sahip bulunuyor. 2003 yılında temeli atılan ve 2005 yılında ilk yarışa ev sahipliği yapan pist, 5,338 kilometre uzunluğu ve 14 virajıyla dikkat çekiyor. Saat yönünün tersine koşulan nadir pistlerden biri olan İstanbul Park, özellikle ünlü 8. virajı ile pilotlar tarafından en beğenilen pistler arasında gösteriliyor. Yaklaşık 2.166 dönüm alan üzerine kurulu tesis, 125 bin seyirci kapasitesiyle Türkiye’nin en büyük spor komplekslerinden biri konumunda bulunuyor. 2027’deki yarış öncesinde pistte modernizasyon çalışmaları yapılması ve uluslararası standartlarda bir karting pistinin inşa edilmesi planlanıyor.





Türkiye’de daha önce 9 kez düzenlendi

Türkiye, daha önce 2005-2011 yılları arasında 7 kez, pandemi döneminde ise 2020 ve 2021 yıllarında olmak üzere toplam 9 kez Formula 1’e ev sahipliği yaptı. 2005 yılında düzenlenen ilk Türkiye Grand Prix’si, 110 binden fazla seyirciyle Cumhuriyet tarihinin en kalabalık uluslararası spor organizasyonlarından biri olarak kayıtlara geçti. Türkiye’nin, bugün takvimde yer alan birçok ülkeden önce Formula 1’e ev sahipliği yapmış olması da dikkat çekiyor. Yeni dönemde yarışların, İstanbul’un uluslararası tanıtımına ve spor turizmine önemli katkı sağlaması bekleniyor. Bölgesel gelişmeler nedeniyle bazı Orta Doğu yarışlarının iptal edilmesinin ardından Türkiye’nin, şampiyona için güvenli ve stratejik bir merkez olarak öne çıktığı değerlendiriliyor.





F1, Türkiye’de 19 milyon kişiye ulaştı

Öte yandan Formula 1 ve genel olarak otomobil sporlarına Türkiye’deki ilgi de son yıllarda artış gösteriyor. Özellikle gençler arasında popülerliği yükselen organizasyonun seyirci portföyünün yüzde 43’ünü 35 yaş altı izleyici kitlesi oluşturuyor. İstanbul Park’ta düzenlenen ulusal ve uluslararası yarışlarda da yüksek katılım dikkat çekiyor. Türkiye’de, Formula 1’in yaklaşık 19 milyon kişiye ulaştığı ve sosyal medyada 7,5 milyon takipçi tarafından yakından takip edildiği belirtiliyor.





Formula 2 ve Formula 3’te daha fazla Türk pilotun yer alması bekleniyor

Uluslararası arenada Türk sporcuların elde ettiği başarılar da dikkat çekiyor. 2025 sezonunda dünya ve Avrupa şampiyonalarında toplam 123 madalya kazanan sporcular, Türkiye’yi üst düzeyde temsil etti. Milli takım Team Türkiye ise 2024 FIA Motor Sporları Oyunları’nda 82 ülke arasında beşinci sırada yer aldı. Önümüzdeki dönemde, Formula 1’in destek serileri olan Formula 2 ve Formula 3’te daha fazla Türk pilotun yer alması bekleniyor.

Formula 1’in İstanbul’a dönüşü, Türkiye’nin uluslararası spor organizasyonlarındaki yerini güçlendirmesi ve motor sporlarının gelişimine ivme kazandırması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.