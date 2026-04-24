Türkiye’nin yatırım vizyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan’ın açıklamaları, ekonomi ve kalkınma başlıklarında yeni yol haritasına dair önemli mesajlar içeriyor.

Programda kamu ve özel sektör yatırımlarının hızlandırılması, stratejik projeler ve Türkiye’nin küresel ekonomik konumunun güçlendirilmesine yönelik hedeflerin ele alındığı belirtiliyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle...

İş ve ekonomi çevrelerimiz başta olmak üzere hemen herkes, bir taraftan gün aşırı değişen atmosferi takip ederken diğer taraftan yoğun sis bulutu arasında yolunu ve yönünü bulmaya çalışıyor. Çatışmaların olumsuz etkisi enerjinin yanı sıra üretim, ticaret, turizm ve ulaşım gibi pek çok sektörde derinden hissediliyor. Haftada birkaç defa değişen akaryakıt fiyatlarından, koronavirüs günlerini andıran kısıtlamalara kadar geniş bir yelpazede bunu görüyoruz. Her ne kadar ateşin harı sönmüş olmakla birlikte ne bölgemiz ne de dünya gerilimin geleceğine dair yüzde yüz emin olamıyor.



İsrail gibi savaşın fitilini tekrar ateşlemeye çalışan odaklara rağmen ihtiyatlı bir iyimserlikle hep beraber süreçleri takip ediyoruz. Barış için elimizden geleni yapmaya hazırız. Türkiye, son yılların en büyük güvenlik krizini başarıyla yürüterek bölgesinin istikrar adası olduğunu bir kez daha teyit ve tescil etmiştir. Türkiye koridorların vazgeçilmez üssü. Artık ne bölgemiz ne de dünya eskiye dönebilir. Böylesine büyük bir sarsıntının sebep olduğu kırılmaların yansımaları zaman geçtikçe daha net görülecektir."

VERGİ AVANTAJI GENİŞLETİLECEK

Çok değerli dostlar, rekabet gücümüzü artıracak, sürdürülebilir yüksek büyümeyi sağlayacak, yatırım ortamını güçlendirmek suretiyle uluslararası doğrudan yatırımları destekleyecek hukuki, idari, mali ve kurumsal adımları atıyoruz.

