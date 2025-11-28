Erkeklerde İşsizlik Daha Düşük, Kadınlarda Yüksek Seyir

Cinsiyete göre işsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,0, kadınlarda ise yüzde 11,3 olarak kaydedildi. Genç nüfus (15-24 yaş) arasında işsizlik oranı ise bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 15,6’ya yükseldi. Bu yaş grubunda erkeklerde işsizlik yüzde 12,9, kadınlarda ise yüzde 20,6 oldu.

İstihdam ve İşgücüne Katılım Oranlarında Artış

Ekim ayında istihdam edilenlerin sayısı 185 bin kişi artarak 32 milyon 772 bine ulaştı. Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı yüzde 49,2 olarak gerçekleşti. Erkeklerde istihdam oranı yüzde 66,5, kadınlarda ise yüzde 32,4 oldu.

İşgücüne katılma oranı ise yüzde 53,8’e yükseldi. Erkeklerin işgücüne katılım oranı yüzde 71,5, kadınlarda ise yüzde 36,5 olarak kaydedildi.

Çalışma Saatleri ve Atıl İşgücü Oranı

Ekim ayında mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 42,2 saat oldu. Bu süre bir önceki aya göre 0,7 saat azaldı. Atıl işgücü oranı ise yüzde 29,6’ya yükseldi. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 20,0, işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı ise yüzde 19,5 olarak gerçekleşti.

TÜİK’in açıkladığı bu veriler, Türkiye iş gücü piyasasındaki güncel durumu ve özellikle genç nüfustaki işsizlik trendlerini gözler önüne seriyor.