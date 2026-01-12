Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan düzenleme, aidat zamlarını yeniden değerleme oranı ile sınırlamayı amaçlıyor. 2026 yılı için bu oran yüzde 25,49 olarak açıklandı. Ancak düzenleme yürürlüğe girmeden önce yapılan yüksek zamlar, “fırsatçılık” eleştirilerini beraberinde getirdi.

Acil Toplantılarla Aidatlar Uçuruldu

İddialara göre bazı site yönetimleri, düzenlemeden haberdar olur olmaz acil toplantılar düzenleyerek yeni aidat tarifelerini belirledi. Kat maliklerinin yeterince bilgilendirilmediği bu toplantılarda, üst sınırı aşan oranlarda zam kararı alındı.

Uzman görüşlerine göre, site yönetimlerinin tek taraflı ve keyfi şekilde aidat belirleme yetkisi bulunmuyor. Yapılan fahiş artışların, hem Kat Mülkiyeti Kanunu’na hem de hakkaniyet ilkesine aykırı olduğu ifade ediliyor.

Üst Sınır Net: Yüzde 25,49

Meclis’e sunulan teklif yasalaştığında, aidat artışları geriye dönük uygulanmayacak. Ancak bu durum, vatandaşın itiraz hakkını ortadan kaldırmıyor. Hukuki değerlendirmelere göre, düzenleme öncesi yapılan orantısız ve gerekçesiz zamlar için kat maliklerinin dava açma ve itiraz etme hakkı bulunuyor.

Amaç, site yönetimlerinin denetimsiz gücünü sınırlamak ve aidatların şeffaf, belgeli ve makul şekilde belirlenmesini sağlamak.

Vatandaş Tepkili: “Aidatlar Kirayla Yarışıyor”

Son dönemde hızla artan aidatlar, özellikle büyük şehirlerde yaşayan dar ve orta gelirli vatandaşlar için ciddi bir yük haline geldi. Temel giderlerdeki artış gerekçe gösterilse de, birçok sitede yapılan zamların gerçek maliyet artışlarıyla örtüşmediği belirtiliyor.

Vatandaşlar, düzenleme gelmeden yapılan bu zamların etik dışı olduğunu savunurken, denetim mekanizmalarının yetersizliğine de dikkat çekiyor.