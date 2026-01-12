Fırtına Balık Avını Azalttı

Karadeniz’de son günlerde etkisini artıran fırtına, balıkçıların denize açılmasını zorlaştırdı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle av miktarı düşerken, balık tezgâhlarında deniz balığı çeşitliliği de azaldı. Ancak yaşanan bu düşüş, fiyatlara yansımadı.

Balıkçı esnafı Emin Avcı, fırtınanın av üzerindeki etkisine dikkat çekerek, “Fırtına balığı ciddi şekilde etkiledi. Balık çok azaldı. İstavrit ve mezgit geldi ama istavrit eskisi kadar bol değil. Havalar soğuk olunca vatandaş da balık haline gelmiyor, bu da satışları düşürüyor. Yaklaşık 20-25 gündür yerli hamsi yok. Şu anda şoklanmış hamsiler satılıyor” dedi.

Tezgâhlarda İstavrit Ağırlığı

Balık sezonunun mevcut durumu hakkında bilgi veren balıkçı Ahmet Çoğalmış ise hamsi sezonunun sona yaklaştığını belirtti. Çoğalmış, “Ocak ayının sonuna geliyoruz. Ocak sonundan sonra hamsi tamamen tezgâhlardan çekilir. Şu anda en çok tutulan ve en çok tüketilen balık istavrit. Bu sezon istavrit oldukça bol avlandı ve hamsiden sonra tezgâhlardaki yerini sağlamlaştırdı” ifadelerini kullandı.

Güncel Balık Fiyatları

Trabzon balık tezgâhlarında satışa sunulan bazı balıkların fiyatları ise şu şekilde:

İstavrit: 100 TL

Hamsi: 100 TL

Alabalık: 250 TL

Somon: 300 TL

Balıkçılar, fırtınanın etkisini kaybetmesiyle birlikte avın yeniden artmasını ve tezgâhlardaki çeşitliliğin çoğalmasını bekliyor.