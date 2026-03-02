Anıtkabir’deki tören, Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeleri ile kurum personelinden oluşan heyetin Aslanlı Yol’da yürüyüşüyle başladı. OYAK Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Aksakallı, kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan çelengi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine bıraktı.

OYAK yönetimi, 65’inci kuruluş yıl dönümünde Atatürk’ün huzurunda

OYAK Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Aksakallı, Anıtkabir Özel Defteri’ne şunları yazdı:

“Cumhuriyetimizin bânisi Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yurt içinde ve yurt dışında kanları ve canları pahasına ülkemizin bekasını sağlayan ordumuzun cefakâr ve fedakâr mensuplarının alın teriyle kurulan ve yaşatılan Ordu Yardımlaşma Kurumu’nun (OYAK) 65’inci kuruluş yıldönümünde huzurunuzda bulunmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Küresel bir aktör olma vizyonumuzu hayata geçirmek için OYAK’ı, adalet ve liyakati esas alan yönetim ilkelerimizle, üyelerimizin refahını öncelikle ileriye taşıyıp ülkemiz ekonomisine büyük katkılar sağlamaya devam edeceğiz.

Cumhuriyetimizin bânisi Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aziz hatıranızı saygı ve minnetle yad ediyor, Cumhuriyetimizi ilelebet payidar kılmak için tüm gücümüzle çalışacağımızı, huzurunuzda bir kez daha ifade ediyoruz. Ruhunuz şad olsun.”