EBA Dünyanın En Gelişmiş Eğitim Sistemlerinden Biri

Bakan Tekin, Türkiye’de eğitimde teknolojik altyapının güçlendiğini vurgulayarak, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sisteminin öğrenciler ve öğretmenler için sunduğu imkânlara dikkat çekti. Tekin, “Bugün 65 bin okulumuzda etkileşimli tahtalar bulunuyor. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimizin farklı anlatımlarıyla dünyanın herhangi bir yerindeki bilgiye erişebiliyor. EBA, sürekli kendini geliştiren ve güncelleyen bir sistem olarak Türkiye’nin en güçlü eğitim platformlarından biri” dedi.

Yapay Zeka ile Açık Uçlu Soruların Değerlendirilmesi

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde Yapay Zeka ve Büyük Veri Uygulamaları Daire Başkanlığı kurulduğunu belirten Tekin, bu daire aracılığıyla yapay zeka projelerinin koordineli bir şekilde yürütüldüğünü ifade etti. Bakan Tekin şunları söyledi:

“Test soruları eleştiriliyor ve açık uçlu soruların objektif değerlendirilmesi konusunda tereddütler var. TÜBİTAK ile birlikte yapay zeka destekli açık uçlu soruların değerlendirilmesi için projeler geliştiriyoruz. Bakanlığımız ayrıca Türkiye’de yapay zeka politika belgesini ve eylem planını ilk defa hayata geçiren bakanlık olma özelliğine sahip.”

Eğitimde Dijital Dönüşüm ve Rakamlarla Büyüklük

Bakan Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı’nın kapsamını rakamlarla da açıklayarak, Türkiye’de 1 milyon 238 bin öğretmen ve yaklaşık 18 milyon öğrencinin eğitim sisteminin bir parçası olduğunu hatırlattı. Tekin, bu büyüklüğün eğitim politikalarını oluştururken dikkatle adım atılmasını gerektirdiğini vurguladı.

Milli Eğitim Bakanı’nın açıklamaları, Türkiye’de eğitimde yapay zeka destekli dijital dönüşümün önümüzdeki yıllarda hızlanacağının sinyallerini veriyor.