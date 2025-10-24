Akkuş Fasulyesi Ordu’nun Marka Değeri

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, törende yaptığı konuşmada, Akkuş Fasulyesi’nin Ordu için önemli bir marka değeri taşıdığını vurguladı:

“Akkuş Fasulyesi Allah’ın bizlere bağışladığı büyük bir lütuf. Kaliteden taviz vermeden üretim yapmak önemli. Diğer fasulyelerden farklı olduğunu kurduğumuz tesisle bilimsel olarak ortaya çıkaracağız. Sulama konusunda sıkıntı yok, siz yeter ki üretin. Satamadığınız durumda belediye olarak biz satın alacağız.”

Üretim Alanları ve Organik Tarım Desteği

İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay, 200 dekarla başlayan üretim alanlarının desteklerle 12 bin dekara ulaştığını belirterek, fasulyenin aroması ve kolay pişmesiyle yüksek katma değerli bir ürün haline geldiğini söyledi.

Akkuş Ziraat Odası Başkanı Ahmet Kaya, ilçede geleneksel hale gelen hasat törenlerinin bu yıl 5’incisini düzenlediklerini ifade etti:

“Organik tarım çalışmalarımız 2015 yılında başladı. DOKAP ve Valiliğimiz desteğiyle üreticilerimize 400 ton organik gübre dağıttık. Hasatta en büyük sorun olan kapsülden ayırma işlemi için fasulye patozu aldık. Artık ürünler kısa sürede pazara hazır hale geliyor.”

Kaya ayrıca, DOKAP destekli 28 milyon TL bütçeli sulama projesinin tamamlanmasıyla üretim alanlarının 18 bin 500 dekara, toplam üretimin ise 2 bin tona ulaşacağını belirtti.

Tören Etkinlikleri

Program kapsamında, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi çerçevesinde desteklenen üretim alanlarında temsili hasat yapıldı. DOKAP iş birliğiyle alınan Fasulye Ayıklama Makinesi ile fasulyelerin kapsülden ayrılması da gerçekleştirildi.

Hasat törenine, Akkuş Kaymakam Vekili Volkan Oral, Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, DOKAP Başkan Yardımcısı Tolgahan Köken ve çok sayıda üretici katıldı.