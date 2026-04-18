Yapılan incelemelerde, her iki olayın failinin de şiddet içerikli bilgisayar ve mobil oyunlarla yoğun şekilde vakit geçirdiğinin belirlenmesi, yetkilileri harekete geçirdi.

Bu gelişmelerin ardından, çocukların mobil kullanımını daha güvenli hale getirmeye yönelik yeni bir düzenleme hazırlığı öne çıkıyor. Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), “çocuklara özel SIM hattı” uygulaması üzerinde çalışıyor.

Söz konusu düzenleme kapsamında, 18 yaş altındaki kullanıcıların kullandığı hatlar “çocuk hattı” olarak tanımlanabilecek. Bu sayede ebeveynler, kendi adlarına kayıtlı hatları çocuk kullanımına uygun şekilde sınırlayabilecek ve daha sıkı denetim sağlayabilecek.

Yeni sistemle birlikte çocuk hatlarında bazı içeriklere erişim kısıtlanabilecek, zararlı uygulamalar engellenebilecek ve kullanım alışkanlıkları ebeveyn kontrolüne açık hale getirilebilecek. Amaç, özellikle şiddet içerikli oyunlar ve zararlı dijital içeriklerin çocuklar üzerindeki etkisini azaltmak.

Düzenlemenin bir diğer önemli ayağını ise VPN kullanımı oluşturuyor. Yetkililerin, veri güvenliği riski taşıyan ve erişim engellerini aşmak için kullanılan VPN hizmetlerini lisanslandırmaya yönelik adımlar atmayı planladığı belirtiliyor. Böylece çocukların yasaklı içeriklere ulaşmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Uzmanlar, bu tür düzenlemelerin tek başına yeterli olmayacağını, ailelerin dijital farkındalık konusunda bilinçlenmesinin de en az teknik önlemler kadar önemli olduğunu vurguluyor.