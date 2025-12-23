İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen dosyada, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “irtikap”, “rüşvet” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlamaları yer alıyor. Soruşturma çerçevesinde HTS kayıtları ile MASAK raporlarında yer alan hesap hareketlerinin detaylı biçimde incelendiği öğrenildi.

Yapılan analizler sonucunda, 22 şüphelinin daha soruşturmaya konu suçlarla bağlantılı olduğu tespit edildi. Savcılığın gözaltı kararının ardından düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturmanın, elde edilen yeni deliller doğrultusunda genişletilerek sürdürüldüğü bildirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.