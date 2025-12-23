Güne hafif pozitif başlayan endeks, gün içinde 11.402 seviyesine kadar yükselmesine rağmen, ilerleyen saatlerde etkili olan satışlarla yönünü aşağı çevirdi ve günü %0,27 oranında sınırlı değer kaybıyla 11.311 puandan tamamladı.

Banka Alımları Satış Baskısını Dengeledi

BIST 100 Endeksi’nde yaşanan sınırlı geri çekilmeye rağmen, ana teknik görünümün korunduğu görülüyor. Gün içinde özellikle banka hisselerinde etkili olan alımlar, sanayi hisselerinde gözlenen satış baskısını dengeleyerek endekste daha sert bir düşüşün önüne geçti. Bu görünüm, endekste kısa vadeli tutunma çabasının sürdüğüne işaret ediyor.

11.252 Seviyesi Kısa Vadede Kritik Destek

Yeni işlem gününe yatay bir başlangıç yapması beklenen BIST 100 Endeksi’nde 11.252 seviyesi kısa vadeli ilk destek konumunu koruyor. Bu seviyenin üzerinde kalındığı sürece mevcut pozisyonların sürdürülebileceği değerlendiriliyor.

Ancak olası bir satış baskısının artması ve bu desteğin aşağı yönlü kırılması durumunda, 10.970 ve 10.850 seviyeleri alt destekler olarak öne çıkıyor. Bu bölgeler, endeksin yönü açısından yakından izlenecek.

Yukarıda 11.605 Direnci Aşılmadan Risk Sürüyor

Yukarı yönlü hareketlerde ise 11.605 seviyesi kritik direnç konumunda bulunuyor. Bu seviye aşılmadıkça yeni pozisyon açmanın riskli olduğu belirtilirken, 11.605’in altında kalındığı sürece volatilitenin arttığı ve hisse bazlı hareketlerin ön plana çıktığı bir piyasa yapısı bekleniyor.

Direncin yukarı yönlü kırılması halinde ise endekste 12.000 ve 12.200 seviyelerine doğru yeni bir yükseliş alanı oluşabileceği ifade ediliyor.

Genel Değerlendirme

Özetle, BIST 100 Endeksi’nde banka hisselerinin desteğiyle dengelenme çabası sürerken, yatırımcıların destek ve direnç seviyelerine duyarlı hareket etmesi gereken bir süreçten geçiliyor. Kısa vadede yön arayışı devam ederken, teknik seviyeler endeksin seyrinde belirleyici olmaya devam edecek.