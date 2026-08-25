Türkiye'nin dış ticaretinde temmuz ayında yakalanan güçlü performans, iller bazındaki sonuçlara da yansıdı. Ticaret Bakanlığı tarafından paylaşılan verilere göre, 2026 yılı temmuz ayında ihracat geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,9 artarak 25 milyar 621 milyon dolara ulaştı. Böylece temmuz ayları itibarıyla Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat değeri kaydedildi.

Ocak-Temmuz döneminde ise Türkiye'nin ihracatı yüzde 3,4 artışla 161 milyar 601 milyon dolara yükseldi. Aynı dönemde 54 ilin ihracatı artarken, 22 il 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi.

Ankara ihracat artışında zirvede

Ocak-Temmuz 2026 döneminde ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre en fazla artıran il Ankara oldu. Ankara'nın ihracat artışı 1 milyar 131 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ankara'yı 959 milyon dolarlık artışla Bursa, 590 milyon dolarla Kocaeli, 460 milyon dolarla Yalova ve 373 milyon dolarla Adana izledi.

Bu beş ilin ihracat artışındaki performansı dikkat çekerken, Ankara, Bursa ve Kocaeli'nin toplam ihracat artışının yaklaşık yarısını oluşturduğu belirtildi.

En fazla ihracatı İstanbul yaptı

Faaliyet illeri bazında ihracat sıralamasında ise İstanbul açık ara liderliğini sürdürdü.

Ocak-Temmuz döneminde İstanbul 5 milyar 846 milyon dolarlık ihracatla ilk sırada yer aldı. İstanbul'u 3 milyar 739 milyon dolarla Kocaeli, 2 milyar 147 milyon dolarla İzmir, 1 milyar 771 milyon dolarla Bursa ve 1 milyar 328 milyon dolarla Tekirdağ takip etti.

İhracatını en fazla artıran iller arasında ise 194 milyon dolarla Mersin, 135 milyon dolarla İzmir, 129 milyon dolarla Antalya, 128 milyon dolarla Sakarya ve 121 milyon dolarla Gaziantep öne çıktı.

Otomotiv, makine ve elektrikli cihazlar öne çıktı

Temmuz ayında Türkiye'nin ihracatına en fazla katkı sağlayan sektör gruplarında ise sanayi ürünleri dikkat çekti.

En yüksek ihracat katkısını motorlu kara taşıtları, kazanlar ve makineler ile elektrikli makine ve cihazlar fasılları sağladı.

Motorlu kara taşıtlarında en güçlü performans Kocaeli, Bursa ve Sakarya'dan gelirken, kazanlar ve makineler grubunda Kocaeli, Bursa ve İzmir öne çıktı. Elektrikli makine ve cihazlar ihracatında ise İstanbul, Kocaeli ve Ankara en fazla katkı sağlayan iller arasında yer aldı.

Yedi aylık ihracat 161,6 milyar dolara ulaştı

Ticaret Bakanlığı verilerine göre temmuz ayında ithalat da yüzde 5,2 artışla 32 milyar 989 milyon dolar oldu. Böylece dış ticaret hacmi yüzde 4,1 artarak 58 milyar 610 milyon dolara çıktı. Ocak-Temmuz döneminde ise ithalat 222 milyar 109 milyon dolar, dış ticaret hacmi 383 milyar 710 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bakanlığın değerlendirmesinde, temmuz ayında elde edilen rekorun yanı sıra illerde görülen çift haneli ihracat artışlarının da Türkiye'nin ihracat kapasitesinin ülke geneline yayıldığına işaret ettiği vurgulandı.

Ticaret Bakanlığı, ihracatın üretim, istihdam ve katma değer yaratma açısından stratejik önem taşıdığına dikkat çekerek, küresel ticaretteki belirsizliklere rağmen Türk ihracatçılarının yeni pazarlara ulaşma ve rekabet gücünü koruma yönündeki çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.