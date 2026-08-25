Soruşturma, şirketin 2024 ve 2025 yıllarındaki finansal hareketlerine ilişkin incelemelerle derinleştirildi. MASAK raporları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) tespitleri, finansal analizler ve dijital incelemeler kapsamında yapılan çalışmalarda Dinamikpay üzerinden yaklaşık 17,9 milyar TL tutarında para transferi gerçekleştirildiği belirlendi.

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada, söz konusu finansal hareketlerin münferit işlemlerden ibaret olmadığı, ödeme kuruluşunun merkezinde bulunduğu değerlendirilen organize ve katmanlı bir finansal suç yapılanmasına işaret ettiği tespit edildi.

13 şüpheli gözaltında

Elde edilen bulgular doğrultusunda İstanbul ve Ankara’da belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonlarda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde aramalar gerçekleştirilirken, suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarıyla ilgili de el koyma tedbirleri uygulandı.

Soruşturma kapsamında;

8 araca,

33 konuta,

50 arsaya

el konuldu. Ayrıca 126 banka ve kripto para hesabına bloke konuldu.

Dinamikpay’e el konuldu

Soruşturma kapsamında Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye de İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararı doğrultusunda el konuldu.

Operasyonda 16 şüpheli hakkında işlem yapılırken bunlardan 13’ünün yakalandığı, yurt dışında olduğu belirlenen 2 şüpheli ile adresinde bulunamayan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Gürlek: Ekonomik suçlarla mücadele sürecek

Adalet Bakanı Akın Gürlek de operasyonun detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Gürlek, İstanbul, Antalya ve Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde 11 ilde ekonomik suçlara yönelik üç ayrı operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı.

Bu operasyonlarda toplam 77 şüpheli hakkında işlem yapılırken 68 şüpheli gözaltına alındı. Firari durumdaki 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği belirtildi.

Gürlek, Dinamikpay soruşturmasında şirket üzerinden yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik faaliyetlerde bulunulduğunun tespit edildiğini belirterek, soruşturmanın finansal boyutunun kapsamlı şekilde incelendiğini ifade etti.

Adalet Bakanı ayrıca operasyonlarda görev alan başsavcılıklara, kolluk birimlerine, MASAK’a ve diğer kurumlara teşekkür ederek, suç gelirlerinin finans sistemi içerisinde aklanmasına ve organize şekilde haksız kazanç sağlanmasına karşı mücadelenin sürdürüleceğini bildirdi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri ve firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.