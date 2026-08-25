Ekonomistlerin 24 Ağustos tarihli değerlendirmesinde, TCMB'nin repo ihalelerine beklentilerden daha erken dönmesinin yıl sonu faiz tahmini üzerinde aşağı yönlü risk oluşturabileceği belirtildi.

Değerlendirmede, Türkiye'nin ödemeler dengesinin temel eğilimindeki bozulmanın giderek daha yapısal bir sorun haline geldiğine dikkat çekildi. Goldman Sachs ekonomistleri, söz konusu gelişmenin Türk lirasında daha hızlı değer kaybı ihtiyacını artırabileceğini ve TL'de dolarizasyonun kontrol altında tutulabilmesi için politika faizinin daha uzun süre yüksek seviyelerde kalmasının gerekebileceğini ifade etti.

Raporda ayrıca yüksek enerji fiyatlarının enflasyon üzerindeki riskleri artırdığına işaret edildi. Buna karşılık, belirgin bir dolarizasyon baskısının görülmemesi, TL mevduatlara yönelik girişlerin sürmesi ve TCMB rezervlerindeki toparlanmanın kısa vadede ekonomi programına ilişkin riskleri sınırladığı değerlendirildi.

Goldman Sachs, faiz görünümünde aşağı yönlü riskler bulunduğunu belirtirken, kur ve enflasyon dinamiklerinin para politikasının uzun süre sıkı tutulmasını gerektirebileceğine dikkat çekti.

TCMB'nin bir sonraki Para Politikası Kurulu toplantısı 10 Eylül 2026'da gerçekleştirilecek. Piyasanın faiz kararı ve Merkez Bankası'nın gelecek döneme ilişkin mesajları, para politikasının seyri açısından yakından takip edilecek.