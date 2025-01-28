"Şiddet Suçlularını Ülkeden Uzaklaştıracağız"

Trump, sınır güvenliği ve yasadışı göçle mücadele konusuna değinerek, yalnızca kaçak göçmenlerin değil, ABD’li suçluların da ülke dışına çıkarılmasını hedeflediğini söyledi. "Birçok kez tutuklanmış ve suça karışmış kişilerin gitmesini istiyorum. Bu, federal hükümet için tasarruf anlamına geliyor" dedi.

Panama Kanalı ve Vatandaşlık Konusunda Eleştiriler

Trump, Panama Kanalı’nın kontrolünü Panama’ya devreden 1977 anlaşmasını eleştirerek, kanalın "dünyanın en kârlı projelerinden biri" olduğunu ve Çin’in kontrolü ele geçirdiğini öne sürdü. Göreve geldiğinde sonlandırdığı, göçmen çocuklarına vatandaşlık verme uygulamasını savunan Trump, bu uygulamanın köle çocukları için yürürlüğe konduğunu iddia etti ve "Mahkemeler bu durumu anlamalı" ifadelerini kullandı.

"ABD Tarihinin En Başarılı Kongresi Olacağız"

Cumhuriyetçi Parti’nin mevcut Kongre çoğunluğunun tarihteki "en başarılı" Kongre olacağını belirten Trump, birlik mesajı vererek "Birlikte çalışırsak, Amerikan tarihindeki en başarılı Kongre olarak hatırlanacağız" dedi.