Borçlulara Büyük Fırsat

TGRT Haber’de açıklamalarda bulunan İsa Karakaş, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren borç yapılandırması hakkında kritik bilgiler verdi. Karakaş, SGK, Bağ-Kur ve GSS borcu olanlar için en büyük sorunun, ana borçtan ziyade gecikme cezaları ve zamlar olduğuna dikkat çekti. Özellikle Bağ-Kur’luların borçlarını ödeyemedikleri için emekli olamama sorunu yaşadığını vurguladı. Ayrıca, üniversite mezunu olup iş bulamayan gençlerin Genel Sağlık Sigortası kapsamında borçlanmaya devam ettiğini ve bu borçlara da faiz işletildiğini ifade etti.

Esnaf ve Vatandaşlardan Yoğun Talep

Son dönemde yüksek faiz oranları nedeniyle birçok vatandaşın SGK, Bağ-Kur ve vergi borçlarına büyük miktarda gecikme zammı eklendiğini belirten Karakaş, bu nedenle borçların ödenemez hale geldiğini söyledi. Esnaf ve sanatkarlar sık sık sosyal medya ve basın aracılığıyla borçlarını ödeyemediklerini dile getirirken, hesaplara bloke konulması ve icra işlemlerinin başlatılması gibi durumlar büyük mağduriyet yaratıyor.

Enflasyon ve Faiz Oranları Belirleyici Olacak

Ocak ayında açıklanan yüksek enflasyon oranlarının bir af yasasını zorlaştırdığını belirten Karakaş, Şubat ayında açıklanan ve beklentilerin altında gelen enflasyon verileriyle birlikte faizlerin düşmesinin beklendiğini ifade etti. Önümüzdeki aylarda enflasyonun daha da düşmesi halinde geniş kapsamlı bir borç yapılandırma yasasının çıkmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Hızlı Şekilde Yasalaşabilir

Daha önce çıkarılan yapılandırma yasalarının belirli bir formatı olduğunu hatırlatan Karakaş, bu tür düzenlemelerin ani bir şekilde Meclis gündemine gelebileceğini ve hızlıca yasalaşabileceğini ifade etti. Esnaf, sanatkarlar ve işverenlerden gelen yoğun baskının da hükümeti yeni bir yapılandırma kanunu çıkarmaya yönlendirdiğini belirtti.

Özetle, 2025 yılı içerisinde SGK, Bağ-Kur, GSS, vergi borçları ve diğer kamu borçlarını kapsayan büyük bir yapılandırma paketi çıkması bekleniyor. Borçlu vatandaşlar için bu gelişme, mali yüklerini hafifletmek adına büyük bir fırsat olacak.