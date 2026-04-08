Sertrans Logistics'te büyümenin odağında kontrat lojistiği var



Sertrans Logistics, sektördeki 35 yılı aşkın deneyimini güçlü teknoloji altyapısı ve operasyonel kabiliyetiyle birleştirerek sürdürülebilir büyümesine hız kesmeden devam ediyor. Özellikle kontrat lojistiği alanına yaptığı yatırımlarla uzun vadeli büyüme hedefleyen şirket, 2022–2024 döneminde yüzde 100'ün üzerinde büyüme kaydederken, 2025 yılında 120 milyon avro ciroya ulaştı. Şirketin 2030 hedefi ise 250 milyon avroyu aşmak.





Türkiye lojistik sektörünün dönüşümüne yön veren Sertrans Logistics, tedarik zinciri yönetiminde sunduğu katma değerli hizmetler ve teknoloji destekli operasyonel gücüyle büyüme odağını kararlılıkla sürdürüyor. Ulusal ve uluslararası markaların güvenilir çözüm ortağı olan şirket, sürdürülebilir, ölçeklenebilir ve müşteri odaklı çözümleriyle Türkiye'nin uçtan uca lojistik ihtiyaçlarına cevap vermeye devam ediyor.



Hizmet sürdürülebilirliği en kritik madde

Son dönemde lojistik sektöründe yaşanan finansal zorlukların ve özellikle büyük ölçekli bazı oyuncuların operasyonel ve mali sıkıntılarla karşı karşıya kalmasının, sektörde hizmet sürekliliği ve güvenilirlik konusunu daha kritik hale getirdiğinin altını çizen Sertrans Logistics Yönetim Kurulu Başkanı Nilgün Keleş, şunları söyledi: “Sertrans Logistics olarak, 2022–2024 döneminde yüzde 100'ün üzerinde büyüme kaydederken, kârlılığımızı da sektörün genel zorluklarına rağmen korumayı başardık. 2025 yıl sonunda 120 milyon avro ciroya ulaştık, 2030'da ise 250 milyon avronun üzerine çıkmayı hedefliyoruz. Bugün uluslararası nakliye ve kontrat lojistiği gelirlerimiz dengelenmiş durumda. 2026'da kontrat lojistiğinin öne geçeceğini öngörüyoruz. Bu büyüme yolculuğunda en kritik unsur, müşterilerimizin ticaretini ve kârlılığını bize emanet ederken duyduğu güveni her zaman karşılamak ve uzun vadeli sürdürülebilir değer yaratmaktır.”



Lojistik sektöründe hizmet sürekliğinin son dönemde daha kritik hale geldiğinin altını çizen Nilgün Keleş, “Lojistik sektöründe bugün en kritik konu başlıklarının başında hizmet sürdürülebilirliği geliyor. Özellikle sektörde yaşanan finansal dalgalanmalar, güçlü ve güvenilir iş ortaklarının önemini artırıyor. Biz, sağlam finansal yapımız, teknoloji yatırımlarımız ve uzun vadeli iş modelimizle müşterilerimiz için sadece bir hizmet sağlayıcı değil, aynı zamanda stratejik ve güvenilir bir çözüm ortağıyız. Gücümüzü müşterilerimizin sürdürülebilir başarısı için seferber etmeye devam edeceğiz” dedi.



Depolama kapasitesi 250 bin metrekarenin üzerine çıkıyor

Büyüme stratejisinin bir parçası olarak depo kapasitesini artırmayı planlayan Sertrans Logistics, mevcut tesislerine teknolojik yatırımlar yaparak otomasyon süreçlerini daha da geliştirmeyi hedefliyor. Önümüzdeki iki yıl içinde yurt içindeki toplam depolama kapasitesini 250 bin metrekarenin üzerine çıkarmayı planlayan şirket, özellikle artan e-ticaret lojistiği taleplerini karşılamak ve uluslararası taşımacılık çözümlerini güçlendirmek amacıyla yeni depo yatırımlarına odaklanıyor. Bu yatırımlarda öncelik, lojistik faaliyetlerin yoğunlaştığı Kuzey Marmara bölgesine verilecek. Modern teknoloji altyapısına sahip ve yüksek depolama kapasitesi sunan yeni tesisler, müşterilere sunulan hizmet kalitesini artırırken operasyonel verimliliği de maksimum seviyeye taşıyacak. Mevcut çalışan sayısı 3 bin 500 olan şirket, yeni depo yatırımlarıyla istihdamı yüzde 20 oranında artırmayı hedefliyor.



Sertrans Logistics Yönetim Kurulu Başkanı Nilgün Keleş, şirketin lojistik sektöründeki dönüşüme yön verdiğini belirterek, şunları söyledi: “Lojistik sektöründe bugün en kritik başlıkların başında depolama geliyor. Türkiye'de artan ticaret hacmi ve özellikle e-ticaretin hızlı yükselişi, depolama kapasitesi ihtiyacını her zamankinden daha görünür hale getiriyor. Yatırımlarımızı hem ülkemizde hem de Avrupa'da bu ihtiyaca yanıt verecek şekilde kurguluyoruz. Türkiye'de 250 bin metrekarenin üzerine çıkacak yeni depo kapasitemizle iç pazardaki depolama ihtiyacına katkı sağlayacağız. Sadece kapasiteyi artırmakla kalmıyor, yapay zekâ destekli çözümlerimizle e-ticaret lojistiğinde müşterilerimizin hız, esneklik ve verimlilik beklentilerini de en üst seviyede karşılıyoruz. Bizim için büyüme, depolama alanındaki bu stratejik ihtiyaca yanıt verirken iş ortaklarımızın sürdürülebilir başarısına kalıcı değer katmaktır.”



Akıl İşi ve dijitalleşmeyle operasyonel mükemmellik

Sertrans Logistics'in kendi Ar-Ge gücüyle geliştirdiği yapay zekâ destekli depo yönetim sistemi Akıl İşi, dijitalleşme yolculuğunun en güçlü çıktılarından biri olarak operasyonel mükemmelliğin merkezinde konumlanıyor. Türkiye'de sipariş gruplama ve toplama rotası optimizasyonunu yapay zekâ ile gerçekleştiren ilk ve tek uygulama olma özelliği taşıyan sistem, depo içinde en kısa toplama rotasını saniyeler içinde belirleyerek hız ve doğruluğu artırıyor, insan hatasını minimuma indiriyor ve operasyonu anlık veriyle sürekli optimize ediyor.



Uluslararası karayolu taşımacılığında güvenli, stabil ve öngörülebilir rotalar

Uluslararası karayolu taşımacılığı operasyonlarında hizmet kalitesini ve sürekliliğini önceliklendiren Sertrans Logistics, geliştirdiği yeni ve stabil rotalarla müşterilerine önemli avantajlar sunuyor. Rota planlamalarını yalnızca mevcut koşullara göre değil, olası risk senaryolarını da dikkate alarak proaktif bir yaklaşımla ele alan şirket; güzergâh üzerindeki yol durumları, liman yoğunlukları ve ülke gümrüklerinde yaşanabilecek gecikmeleri önceden analiz ederek operasyonel aksaklıkları minimize ediyor. Alternatif rota kurguları ve güçlü saha deneyimi sayesinde süreçlerini esnek ve kesintisiz şekilde yöneten Sertrans Logistics, müşterilerinin tedarik zincirinde oluşabilecek belirsizlikleri en aza indiriyor. Bu yaklaşım, özellikle uluslararası taşımacılıkta kritik öneme sahip zaman yönetimi ve maliyet kontrolü açısından önemli bir avantaj sağlıyor.



Geliştirdiği bu yapı sayesinde Sertrans Logistics, müşterilerine yalnızca bir taşıma hizmeti sunmakla kalmıyor; aynı zamanda öngörülebilir, güvenilir ve sürdürülebilir transit süreler sağlayan stratejik bir çözüm ortaklığı olarak uluslararası lojistik operasyonlarda fark yaratmaya devam ediyor.