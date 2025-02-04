Yurt içi ve uluslararası nakliye alanında faaliyet gösteren Sertel Grup Lojistik, filosunu Mercedes-Benz Actros ve Atego araçlarla güçlendirdi. İş ortaklığı kapsamında toplam 255 araç, İzmir’de düzenlenen törenle Has Otomotiv ev sahipliğinde Sertel Grup Lojistik’e teslim edildi. Türkiye’de lojistik sektörünün önde gelen firmalarından Sertel Grup Lojistik ile iş ortaklıklarının 15 yılı aştığını söyleyen Mercedes-Benz Türk Kamyon Pazarlama ve Satış Direktörü Alper Kurt, “Bugün Sertel Grup Lojistik’e 255 adet Mercedes-Benz Actros ve Atego aracımızın teslimatını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Araç parkının tamamına yakınının Mercedes-Benz kamyon ve çekiciden oluşuyor olması 15 yılı aşkın kıymetli iş ortaklığımızın ve memnuniyetin altını bir kez daha çiziyor” dedi.

Türkiye’nin en büyük ağır ticari araç üreticilerinden Mercedes-Benz Türk, yeni nesil kamyon ve çekici ailesiyle iş hayatının en büyük destekçisi olmaya devam ediyor. Markanın mükemmeliyetçi üretim prensibiyle geliştirdiği, kendini kanıtlamış modelleri Actros ve Atego araçlar, lojistik şirketlerinin bir numaralı tercihi olmayı sürdürüyor. Bu kapsamda; 1993 yılından bu yana Türkiye’nin her yerine 15 farklı hizmet noktasından taşımacılık hizmeti veren Sertel Grup Lojistik, filosunu Mercedes-Benz kamyon ve çekicilerle güçlendirdi. Toplam 255 adet aracı filosuna ekleyen Sertel Grup Lojistik, yeni araçlarını yurt içi ve uluslararası pazarda soğuk zincir, tenteli ve silobas taşımacılığı alanlarında kullanacak.

İş ortaklığımız gelecekte de güçlenerek büyüyecek!

İzmir’de teslimatı gerçekleştirilen törene Sertel Grup Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Sert, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Abdullah Sert, Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Sert, Mercedes-Benz Türk Kamyon Pazarlama ve Satış Direktörü Alper Kurt, Kamyon Filo Satış Müdürü Yusuf Adıgüzel, Pazarlama İletişimi ve Müşteri Yönetimi Grup Müdürü Serra Yeşilyurt, Müşteri Hizmetleri - Kamyon Teknik Grup Müdürü Mehmet Karal, Kamyon Büyük Müşteri Satış Koordinatörü Mehmet Arda Erdemir, Has Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Latif Karaali, İcra Kurulu Üyesi Kerem Karaali, Genel Müdür Turan Dik, Kamyon Satış Müdürü Okan Gül ile Has Otomotiv’in üst düzey yöneticileri katıldı.

Teslimat töreninde konuşan Mercedes-Benz Türk Kamyon Pazarlama ve Satış Direktörü Alper Kurt, “Türkiye’nin her yerine 15 farklı hizmet noktasından 6 farklı taşıma çeşidinde hizmet sunan Sertel Grup Lojistik ile satış organizasyonumuzdaki 15 yılı aşan iş ortaklığımızı bugün teslim ettiğimiz araçlarımızla büyütüyoruz. Bugün, Sertel Grup Lojistik’in 2023 ve 2024 yıllarında alım işlemini gerçekleştirdiği 255 adet Mercedes-Benz Actros ve Atego aracımızın teslimatını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Her yıl ortalama 300 bin sefer gerçekleştiren Sertel Grup Lojistik’in 514 araçlık genç bir filosu bulunuyor. Bu filonun tamamına yakınının Mercedes-Benz kamyon ve çekiciden oluşuyor olması 15 yılı aşkın kıymetli iş ortaklığımızın ve memnuniyetin altını bir kez daha çiziyor. Geçtiğimiz sene Kasım ayında Sertel Grup Lojistik ‘Yıldızı Olan Kazanır’ video serimizde yer almıştı. O videoda yer alan Sayın Mustafa Sert’in şu ifadesini tekrar dile getirmek istiyorum, ‘Biz Mercedes-Benz ile, yıldızla kazanmaya devam edeceğiz.’ Bu ifade tüm bu 15 yılı aşkın iş ortaklığımızın özeti niteliğinde” diye konuştu.

Bize duyulan güveni pekiştirmeye devam edeceğiz!

Müşterilerin beklentilerini karşılayacak çözümlerle, her zaman en üst düzeyde performans, güvenlik ve verimlilik sunmaya devam edeceklerini ifade eden Alper Kurt, “Bu güveni pekiştirmeye devam edeceğiz. Bu anlamda, araçlarımıza güvenip, uzun yıllardır bu kıymetli iş ortaklığında markamızla beraber olan değerli Sertel Grup Lojistik ailesine, bayimiz Has Otomotiv’e, Mercedes-Benz Kamyon Finansman’a ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Gelecek dönemde de iş birliğimizin güçlenerek devam edeceğine ve birlikte daha birçok başarıya imza atacağımıza inancımız tam” diye konuştu.

Sertel Grup Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Sert, “Grup olarak yurt içi ve uluslararası nakliye alanında 1993 yılından bu yana önemli başarılara imza atıyoruz. Bu başarıların devamı için filomuzun genç olmasına, verimli performansına ve araç kalitesine dikkat ediyoruz. Teslim aldığımız 255 araç ile Türkiye’nin en genç ve en büyük filolarından birisi olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 500 aracın üzerindeki geniş filomuzun tamamı Mercedes-Benz Türk üretimi araçlardan oluşmaktadır. İkinci el değeri, yaygın servis ağı ve avantajlı finansal çözümleriyle Mercedes-Benz Türk ile çalışmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Yeni araçlarımızın Sertel Grup Lojistik ailesine hayırlı olmasını diyorum” dedi.

Sertel Grup Lojistik ile uzun yıllardır büyük bir uyum içinde çalıştıklarını ifade eden Has Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Latif Karaali de, şu değerlendirmeyi yaptı: “Satışını gerçekleştirdiğimiz 255 adet Mercedes-Benz kamyon ve çekicilerin Sertel Grup Lojistik’e hizmet kalitesi ve ekonomik kullanımıyla olumlu katkıları olacağına inanıyoruz. Sektörün en güçlü ve köklü firmalarından Sertel Grup Lojistik ile uzun yıllardır gerçekleştirdiğimiz iş ortaklığımızın daha da güçlenerek devam edeceğini düşünüyoruz.”