Türkiye’nin öncü granit seramik ve teknik porselen üreticisi Seranit, estetik, fonksiyonellik ve dayanıklılığı bir araya getiren vizyonuyla uluslararası pazardaki güçlü duruşunu bir kez daha ortaya koymaya hazırlanıyor. Seranit, 22-26 Eylül tarihleri arasında Bologna'da düzenlenecek olan CERSAIE 2025 Uluslararası Seramik Karo ve Banyo Mobilyaları Fuarı’nda 2026 Koleksiyonunu tanıtacak.

Fuar kapsamında Seranit, estetik anlayışını ve teknolojik üstünlüğünü buluşturan 15 yeni ürününü ziyaretçilerle paylaşacak. Travertinum, Rollerstone, Morbido, Marvera, Norge, Renato, Redora, Argilla, Art Terrazzo, Livenza, Sof Pastel, Siena, Nova, Foresta ve Vilen ürünlerinden oluşan koleksiyon, Seranit’in malzeme kalitesini ve fonksiyonelliği bir araya getirme vizyonunu yansıtacak.

Seranit'in CERSAIE 2025 vitrininde öne çıkacak koleksiyonlardan bazıları ise mekanlara taşıdıkları özel karakterleriyle dikkat çekecek.

MARVERA: Doğal Taşın Gücü, Modern Mekanlarda

Doğal taşın güçlü karakterini yaşam alanlarına taşıyan MARVERA, 60x120 cm ebatlı mat yüzeyiyle göz kamaştırıyor. Sırlı porselen yapısı sayesinde üstün dayanıklılık ve estetiği bir arada sunan seri, gri tonlarının zarifliğiyle banyolardan geniş yaşam alanlarına kadar esnek bir kullanım olanağı sağlıyor.

MORBIDO: Sakinlik ve Denge Arayanlara

90x90 cm ölçülerindeki MORBIDO, mat dokusu ve sırlı porselenin sunduğu uzun ömürlü kullanımıyla öne çıkıyor. Nötr tonlarıyla mekanlara sakinlik ve dengeli bir ritim kazandıran bu seri, huzurlu banyoların ve şık iç mekanların vazgeçilmez tamamlayıcısı olmaya aday.

RENATO: Sıcaklık ve Bütünsel Şıklık

60x120 cm mat yüzeyle sıcak ve doğal bir atmosfer yaratan RENATO’nun sırlı porselen yapısı, estetik ve dayanıklılığı bir araya getirirken Seranit'in NET banyo mobilyasıyla kusursuz uyumu, tasarımı bütünsel bir şıklığa taşıyor.

ROLLER STONE: Kapadokya'dan İlham Alan Dayanıklılık

Kapadokya'nın büyüleyici doğal dokularından ilham alan ROLLER STONE, 60x120 cm ve 90x90 cm ebatlı mat yüzey seçenekleriyle mekanlara güçlü bir karakter katıyor. Sırlı porselen yüzeyi dayanıklılık ve estetiği bir araya getirirken, doğallığı modern yüzeylerde yeniden tanımlıyor.

TRAVERTINUM: Zamansız Estetik, Geniş Kullanım Alanı

Travertenin zamansız estetiğini modern mimariyle buluşturan TRAVERTINUM, 60x120 cm ebatlı mat yüzey seçenekleriyle dikkat çekiyor. Sırlı porselen yapısı sayesinde hem iç hem dış mekanlarda uzun ömürlü kullanım sunan seri, doğal şıklığıyla mekanlara dingin bir zarafet katıyor.

CERSAIE 2025, Seranit’in marka kimliğini pekiştireceği, ilham veren tasarımlarını ve küresel ölçekteki vizyonunu sergileyeceği önemli bir platform olacak. Fuarda tanıtacağı 2026 Koleksiyonuyla; yoğun kullanılan ticari alanlardan mutfak ve yaşam alanlarına, outdoor mekânlardan dış cephe ve banyolara kadar geniş kullanım imkânı sunarak uluslararası ölçekteki güçlü duruşunu bir kez daha gösterecek.