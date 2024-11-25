Hayvan koruma kuruluşlarının uzun süredir savunduğu düzenleme, bu kedilerin genetik özelliklerinden kaynaklanan sağlık problemlerine dikkat çekiyor. Kıvrık kulakları nedeniyle kulak enfeksiyonlarına ve işitme sorunlarına yatkın olan Scottish Fold kedileri ile tüysüz yapıları nedeniyle cilt hastalıklarına ve sıcaklık regülasyonu problemlerine maruz kalan Sphynx kediler, doğal olmayan genetik müdahalelerin hayvanlara verdiği zararların örneği olarak gösteriliyor.

Reklamlarda ve Sosyal Medyada Görünmeye de Yasak

Yeni düzenleme sadece sahiplenme yasağı ile sınırlı değil. Hollanda hükümeti, bu kedilerin reklam, sosyal medya içerikleri ve gösterilerde yer almasını da yasaklamayı planlıyor. Halihazırda bu tür kedilere sahip olanlar ise kedilerini tutmaya devam edebilecek ancak bu kedilere mikroçip taktırmaları zorunlu olacak.

Hollanda hükümeti, hayvan refahını koruma politikalarının bir parçası olarak genetik manipülasyonla ortaya çıkarılan ve acı çeken hayvanların üretimini ve teşhirini sonlandırmayı hedefliyor. Uzmanlar, bu kararın hayvan hakları alanında önemli bir dönüm noktası olabileceğini belirtiyor.

Hayvan severler ve kuruluşlar ise kararı memnuniyetle karşılıyor. Yasağın, hayvanların doğal yaşam haklarının korunması ve genetik müdahalelerin etik boyutunun yeniden tartışılmasında örnek teşkil etmesi bekleniyor.