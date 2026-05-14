TBMM’de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Gürlek, ülke genelindeki başsavcılıkların yasa dışı bahis ve sanal kumar organizasyonlarına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü söyledi. Hazırlanan soruşturma dosyalarının operasyonlara dönüştüğünü ifade eden Gürlek, kolluk kuvvetleriyle koordineli şekilde önemli adımlar atıldığını kaydetti.

Yasa dışı bahis ve suç gelirlerine yönelik operasyonlarda elde edilen gelirlerin kamu kaynaklarına aktarıldığını belirten Gürlek, “Bu alanlarda suç örgütlerine ve yasa dışı yapılara karşı mücadelemiz kesintisiz devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Uyuşturucuyla mücadeleye de değinen Gürlek, özellikle gençlerin korunmasının öncelikleri arasında yer aldığını vurgulayarak, “Devletimizin en önemli sorumluluklarından biri gençlerimizin geleceğini korumaktır. Uyuşturucunun gençlerimize ulaşmaması için tüm kurumlarımızla birlikte kararlı şekilde çalışıyoruz” dedi.