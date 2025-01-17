“Sektöre liderlik etmeyi sürdüreceğiz”

Doğuş Otomotiv Scania Genel Müdürü Tolga Senyücel “Scania olarak Türkiye’de Ağır Ticari araç pazarındaki gücümüzü bir kez daha kanıtladık. Özellikle ithal pazar liderliğimiz ve çekici segmentindeki başarımız müşterilerimizin bize olan güveninin bir sonucudur. Biz de bu güveni satış, pazarlama ve satış sonrası hizmetlerimizle marka bilinirliği ve müşteri memnuniyetini ön planda tutmaya devam ederek sürdürmeyi amaçlıyoruz” şeklinde değerlendirdi.

2025 yılı toplam pazar ve Scania hedeflerini de açıklayan Senyücel “Ağır Ticari araç pazarı, 2024 yılında bir önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 13 oranında bir daralma yaşandı. 2025 yılının da benzer bir seyir izleyebileceğini öngörüyoruz. Scania olarak yenilikçi yaklaşımımız ve sürdürülebilir iş modelimiz ile sektördeki güçlü duruşumuzun devamını hedefliyoruz.” dedi.

Satış Sonrası Hizmetler ve Müşteri Memnuniyeti

Scania, Türkiye genelinde yaygın hizmet ağıyla satış ve satış sonrası servis hizmetlerinde de fark yaratmaya devam ediyor. 12 Yetkili Satıcı ve 17 Yetkili Servis noktasında hizmet sunan marka, servis giriş adetlerini ve servis bakım kontrat satışlarını bir önceki yıla oranla yükseltti.

Marka İletişimi ve Dijital Çözümler

Marka iletişimini en üst noktada tutarak, dijital çözümlerde bir adım önde olmayı hedefleyen Scania, Instagram platformunda yılın en çok etkileşim alan sosyal medya hesabı olarak dikkat çekti. Bununla beraber yenilenen mobil uygulaması ile 2025 yılına hazır olan marka, ilk çeyrekte bağlantılı araçlar ile de dijital çözümlerine bir yenisini eklemeyi hedefliyor.