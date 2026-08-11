Borsa İstanbul’un yakından takip edilen şirketlerinden SASA Polyester’de bilanço sonrası yaşanan sert hareket yatırımcıların dikkatini çekti. Şirketin 2026 yılının ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla finansal sonuçlarını belirgin şekilde iyileştirmesine rağmen SASA hisselerinde sert düşüş görüldü.

SASA hisseleri 10 Ağustos’ta yüzde 9,69 değer kaybederek 2,33 TL’ye gerilerken, gün içerisinde taban seviyesini gördü. Hissede yaşanan satış baskısı, “Şirket kâra geçtiyse SASA neden düştü?” sorusunu gündeme taşıdı.

11,7 milyar TL zarardan 492 milyon TL kâra

SASA'nın finansal sonuçlarında ilk bakışta dikkat çeken gelişme, net kârlılıktaki değişim oldu.

Şirket, 2025 yılının ilk yarısında yaklaşık 11,7 milyar TL net zarar açıklamıştı. 2026'nın aynı döneminde ise zarar yerine yaklaşık 492 milyon TL net kâr kaydedildi.

Bu tablo, şirketin finansal performansında önemli bir iyileşmeye işaret ediyor.

Ancak borsada hisse fiyatları yalnızca açıklanan net kâra göre şekillenmiyor. Yatırımcılar kârlılığın niteliğini, sürdürülebilirliğini, borçluluk seviyesini ve şirketin gelecekte yaratacağı nakit akışını da fiyatlıyor.

SASA'da yaşanan sert satışın arkasındaki temel tartışma da burada başlıyor.

Satışlar arttı, FAVÖK yüzde 159 yükseldi

Şirketin ilk yarı sonuçlarında operasyonel tarafta da dikkat çekici bir toparlanma görüldü.

SASA'nın net satışları yaklaşık 38,8 milyar TL seviyesine yükselirken, yıllık bazda yaklaşık yüzde 31 artış kaydetti.

FAVÖK tarafındaki değişim ise daha dikkat çekici oldu. Şirketin FAVÖK'ü yaklaşık 8,9 milyar TL seviyesine ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 159 arttı.

Yani şirketin faaliyet performansında belirgin bir iyileşme söz konusu.

Buna rağmen hisse fiyatındaki sert düşüş, piyasanın yalnızca operasyonel toparlanmaya odaklanmadığını gösteriyor.

Asıl soru: SASA'nın borcu ne olacak?

SASA açısından yatırımcıların uzun süredir yakından takip ettiği başlıklardan biri yüksek finansal borçluluk.

2026 Haziran sonu itibarıyla şirketin finansal borcu yaklaşık 140 milyar TL, net borcu ise yaklaşık 136,2 milyar TLseviyesinde bulunuyor.

Net borcun yılbaşına göre yaklaşık yüzde 8 gerilemesi olumlu bir gelişme olsa da borcun büyüklüğü hâlâ şirket bilançosunun en kritik başlıklarından biri.

Özellikle yüksek faiz ortamında finansman maliyetleri, şirketin elde ettiği operasyonel kârın ne kadarının nihai olarak yatırımcıya kalacağı açısından önem taşıyor.

Dolayısıyla piyasadaki temel soru yalnızca “SASA kâr ediyor mu?” değil.

“SASA bu kârlılığı sürdürülebilir biçimde artırabilecek ve aynı zamanda yüksek borçluluğunu azaltabilecek mi?”

İlk çeyrekten ikinci çeyreğe dikkat çeken değişim

SASA'nın ilk yarı sonuçları değerlendirilirken çeyreksel tablo da gözden kaçırılmamalı.

Şirket yılın ilk çeyreğinde yaklaşık 1,7 milyar TL net kâr açıklamıştı. İlk yarı sonunda net kârın 492 milyon TL seviyesinde kalması, ikinci çeyrekte net kârlılığın zayıfladığına işaret ediyor.

Piyasanın bilanço sonrasındaki negatif tepkisinin nedenlerinden biri de bu olabilir.

Başka bir ifadeyle, şirket yıllık bazda zarardan kâra geçmiş olsa da yatırımcılar “kâra geçiş” manşetinden ziyade kârın çeyrekler bazında nasıl ilerlediğine ve önümüzdeki dönemde bu performansın korunup korunamayacağına bakıyor.

Borsada beklenti satın alınır, gerçekleşen sonuç satılabilir

SASA hisselerinde yaşanan hareket, borsanın klasik gerçeklerinden birini de yeniden gündeme getirdi.

Bir şirketin bilançosunun geçen yıla göre iyileşmesi, hisse fiyatının mutlaka yükselmesi anlamına gelmiyor.

Çünkü piyasa çoğu zaman gerçekleşen sonuçtan önce beklentiyi fiyatlıyor.

Yatırımcıların şirketten daha güçlü bir performans beklemiş olması halinde, bilanço teknik olarak olumlu görünse bile sonuçların beklentiyi karşılamaması satış getirebiliyor.

SASA'daki sert hareket bu açıdan değerlendirildiğinde, “kâra geçti ama neden düştü?” sorusunun yanıtı yalnızca şirketin açıkladığı rakamlarda değil, piyasanın bu rakamları nasıl fiyatladığında aranmalı.

SASA için tablo tamamen negatif değil

Hissedeki sert düşüş, şirketin tüm finansal göstergelerinin bozulduğu anlamına da gelmiyor.

Satışlardaki artış, FAVÖK'teki güçlü yükseliş, geçen yılki yüksek zararın ardından net kâra geçilmesi ve net borçtaki gerileme şirket açısından olumlu noktalar arasında bulunuyor.

Ancak yüksek borçluluk, finansman maliyetleri ve kârlılığın çeyrekler itibarıyla sürdürülebilirliği yatırımcıların önündeki temel soru işaretleri olmaya devam ediyor.

Bu nedenle SASA'da bundan sonraki süreçte yalnızca hisse fiyatının değil, borçluluk, nakit yaratma kapasitesi, operasyonel marjlar ve çeyreksel kârlılığın birlikte takip edilmesi önem taşıyor.

“Kâr geldi, hisse neden taban oldu?”

SASA'da yaşanan son hareketin özeti aslında bu soruda gizli.

Şirket geçen yılın ilk yarısındaki 11,7 milyar TL'lik zarardan yaklaşık 492 milyon TL net kâra geçerek önemli bir finansal toparlanma ortaya koydu. FAVÖK'teki yüzde 159'luk artış da operasyonel tarafta güçlü bir iyileşmeye işaret ediyor.

Ancak yüksek borçluluk ve kârlılığın çeyrek bazında zayıflaması, piyasanın bilanço rakamlarını yeterince güçlü bulmamasına neden olmuş olabilir.

Dolayısıyla SASA'da yatırımcı açısından asıl hikâye, “şirket zarar ediyor mu?” sorusundan “şirket bu kârlılığı sürdürebilecek mi ve borcunu ne hızla azaltabilecek?” sorusuna dönüşmüş durumda.

Hissede yaşanan taban hareketi de piyasanın bu sorulara henüz net bir yanıt vermediğini gösteriyor.