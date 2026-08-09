Borsa İstanbul’da temettü hareketliliği yeni haftada da devam ediyor. 10-14 Ağustos 2026 tarihleri arasında üç şirket yatırımcılarına nakit temettü dağıtacak. Ödemelerin ikisi 10 Ağustos’ta, biri ise 13 Ağustos’ta gerçekleştirilecek.

İlk ödemeler 10 Ağustos’ta

Temettü ödemelerine PC İletişim ve Medya Hizmetleri San. Tic. A.Ş. (PCILT) ve Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş. (GOKNR) ile başlanacak.

PC İletişim ve Medya Hizmetleri, 10 Ağustos’ta hisse başına net 2,1546 TL temettü ödeyecek. Şirketin açıklanan temettü oranı yüzde 7,67 seviyesinde bulunuyor.

Aynı gün Göknur Gıda (GOKNR) da yatırımcılarına hisse başına net 0,2603 TL nakit temettü dağıtacak. Şirketin temettü oranı ise yüzde 1,33 olarak açıklandı.

En yüksek net ödeme Doğuş Otomotiv’den

Haftanın dikkat çeken temettü ödemesi ise Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (DOAS) tarafından yapılacak.

Şirket, 13 Ağustos 2026 tarihinde hisse başına net 12,7500 TL temettü ödemesinde bulunacak. Doğuş Otomotiv’in temettü oranı yüzde 7,82 olarak gerçekleşecek.

10-14 Ağustos temettü takvimi

Şirket Kod Ödeme tarihi Hisse başına net temettü Temettü oranı PC İletişim ve Medya Hizmetleri PCILT 10 Ağustos 2,1546 TL %7,67 Göknur Gıda GOKNR 10 Ağustos 0,2603 TL %1,33 Doğuş Otomotiv DOAS 13 Ağustos 12,7500 TL %7,82

Böylece yeni haftada üç şirketten toplam üç farklı tarihte temettü ödemesi gerçekleşmiş olacak. Yatırımcılar açısından özellikle hisse başına 12,75 TL net ödeme açıklayan Doğuş Otomotiv’in temettüsü haftanın öne çıkan ödemesi olarak dikkat çekiyor.