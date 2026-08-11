Borsa İstanbul şirketlerinin 10 Ağustos 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdiği bildirimler, 11 Ağustos işlem günü öncesinde şirket bazında önemli gelişmelere işaret etti.

Günün öne çıkan başlıkları arasında halka arz takvimleri, yüksek tutarlı ihale ve siparişler, şirketlerin finansman hamleleri, sermaye artırımları ve operasyonel gelişmeler yer aldı.

Halka arzlarda yoğun takvim

Borsa İstanbul’da yeni halka arzlar açısından hareketli bir dönem yaşanırken, Çitlekçi Mağazacılık Gıda’nın (CITAS) halka arzında talep toplama süreci bugün başladı. Şirketin halka arzında talepler 11 ve 12 Ağustos tarihlerinde alınacak.

Kapeks Kimya (KPEKS), Teknika Plast Teknik (TKNKA) ve Türker Vangölü Enerji (VEYAS) için ise talep toplama tarihleri 12, 13 ve 14 Ağustos olarak belirlendi.

Böylece ağustos ayının ikinci haftasında yatırımcıların radarında birden fazla halka arz bulunuyor.

Tekfen’den 54,4 milyar TL’lik ihale

Şirket haberleri arasında en yüksek tutarlı gelişmelerden biri Tekfen Holding (TKFEN) tarafında gerçekleşti.

Şirketin bağlı ortaklığı Tekfen İnşaat ve Tesisat’ın Fernas İnşaat ile oluşturduğu iş ortaklığı, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen ihaleyi 54,4 milyar TL bedelle kazandı.

Söz konusu gelişme, Tekfen’in proje portföyü ve gelecekteki iş hacmi açısından dikkat çeken bir gelişme olarak öne çıktı.

Astor Enerji’ye 351,1 milyon TL’lik iş

Astor Enerji (ASTOR), Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından gerçekleştirilen 11 adet Mobil Hibrit Modülü Temini ihalesini kazandığını duyurdu.

Şirket, ihale kapsamında 351,1 milyon TL tutarında sözleşme imzaladı.

Sigorta şirketlerinde prim üretimi arttı

Sigorta sektöründe de güçlü büyüme rakamları dikkat çekti.

Aksigorta (AKGRT) tarafından açıklanan verilere göre şirketin temmuz ayı prim üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39 artarak 3,1 milyar TL’ye çıktı. Ocak-temmuz dönemindeki toplam prim üretimi ise yüzde 43 artışla 25,2 milyar TL’ye yükseldi.

Türkiye Sigorta’nın (TURSG) ocak-temmuz dönemindeki prim üretimi de yüzde 30 artışla 107,1 milyar TL seviyesine ulaştı.

Enerjisa beklentilerini yukarı çekti

Enerjisa Enerji (ENJSA), 2026 yılı beklentilerinde yukarı yönlü revizyona gitti.

Şirket, 2026 yılı faaliyet gelirleri beklentisini 75-80 milyar TL’den 80-85 milyar TL’ye yükseltti. Baz alınan net kâr beklentisi de 11-13 milyar TL’den 13-15 milyar TL’ye çıkarıldı.

Şirketin 2026 yılı yatırım harcaması hedefi ise 30-35 milyar TL seviyesinde korunurken, yıl sonu düzenlemeye tabi varlık tabanı beklentisi 110-120 milyar TL olarak devam ettirildi.

Coca-Cola İçecek (CCOLA) ise 2026 yılı beklentilerinde değişiklik yapmadı. Şirket, konsolide satış hacminde orta ile tek haneli büyüme öngörüsünü korudu.

Astor dışında yeni iş anlaşmaları da dikkat çekti

KAP bildirimlerinde farklı sektörlerden şirketlerin yeni iş bağlantıları da yer aldı.

Forte Bilgi İletişim (FORTE), Devlet Malzeme Ofisi tarafından düzenlenen ihaleyi 124,4 milyon TL bedelle kazandığını açıkladı.

Hareket Proje Taşımacılığı (HKTM) 956 bin euro tutarında iş aldığını duyururken, İmaş Makina (IMASM) ise 4,9 milyon dolar tutarında yeni sipariş açıkladı.

Özak Denizcilik (OZATD) de 4,6 milyon dolar değerinde gemi tamir, bakım ve onarım sözleşmesine imza attı.

Kartonsan gayrimenkul satışından 508,8 milyon TL kâr

Kartonsan (KARTN), İstanbul Küçükçekmece’de bulunan 12 bin 725 metrekarelik gayrimenkulünü 642,1 milyon TLbedelle sattığını açıkladı.

Şirket, satış işlemi sonucunda 508,8 milyon TL kâr elde etti.

Kira sertifikası ve borçlanma işlemleri

Şirketlerin finansman tarafındaki hamleleri de KAP gündeminde yer aldı.

Emlak Konut GYO (EKGYO) 5 milyar TL tutarında ve 115 gün vadeli kira sertifikası ihraç etti.

İş Yatırım Menkul Değerler (ISMEN) tarafından 837 milyon TL tutarında 92 gün vadeli bono ihraç edilirken, QNB Türkiye (QNBTR) yurt dışında 10 milyon dolar tutarında, 738 gün vadeli borçlanma aracı ihraç etti.

Pınar Süt (PNSUT) ise 1,5 milyar TL’ye kadar kira sertifikası ihraç edilmesine karar verdi.

Sermaye artırımlarında hareketlilik

Şirketlerin sermaye işlemleri de günün önemli başlıkları arasında yer aldı.

Oncosem (ONCSM), yüzde 1.200 oranında bedelsiz sermaye artırımı için SPK’ya başvurdu. Böylece şirket sermayesinin 23,8 milyon TL’den 310,1 milyon TL’ye çıkarılması planlanıyor.

Sanica Isı (SNICA) ise sermayesini 600 milyon TL’den 1,2 milyar TL’ye yükseltmek üzere yüzde 100 oranında bedelli sermaye artırımı kararı aldı. Şirket, sermaye artırımından elde edilecek kaynağın yarısını banka kredilerinin geri ödemesinde, diğer yarısını ise işletme sermayesinde kullanmayı planlıyor.

Seker Finansal Kiralama’da (SEKFK) yüzde 100 bedelli sermaye artırımının kalan payların da satılmasıyla tamamlandığı bildirildi.

Vişne Madencilik (VSNMD) paylarında ise bugün yüzde 55 oranındaki bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştirilecek.

Çitlekçi ve diğer halka arzlarda yatırımcı takvimi yoğun

Borsa İstanbul’da halka arz gündemi de ağustos ayında hareketliliğini sürdürüyor. Çitlekçi’nin talep toplama sürecinin başlamasıyla birlikte, önümüzdeki günlerde Kapeks Kimya, Teknika Plast ve Türker Vangölü Enerji’nin halka arzları da yatırımcıların gündemine gelecek.

Halka arzların yanı sıra şirketlerin yeni sözleşmeleri, finansman kaynakları ve sermaye işlemleri de Borsa İstanbul’da şirket bazlı hareketlilik açısından takip edilen başlıklar arasında bulunuyor.

Bugün genel kurul toplantısı yok

11 Ağustos 2026 Salı günü genel kurul toplantısı gerçekleştirecek Borsa İstanbul şirketi bulunmuyor.

Bugün temettü ödeyecek şirket

Akmerkez GYO (AKMGY), 11 Ağustos tarihinde pay başına 3,70 TL brüt temettü ödeyecek. Temettü verimi yüzde 1,43 olarak hesaplanırken, temettü sonrası teorik baz fiyat 254,55 TL seviyesinde bulunuyor.