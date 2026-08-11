Türkiye’de “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda yürütülen süreçte Meclis’ten geçen yasal düzenleme, yalnızca Ankara’nın siyasi gündeminde değil, uluslararası basının manşetlerinde de öne çıktı.

Reuters, Financial Times, New York Times, Washington Post, Al Jazeera, France 24, Le Monde, Xinhua ve Al Arabiya gibi dünyanın önde gelen medya kuruluşları, düzenlemeyi farklı açılardan ele aldı. Ortak değerlendirmede ise yasanın, PKK’nın silahsızlandırılması ve örgüt mensuplarının belirli koşullar altında topluma yeniden kazandırılması açısından önemli bir hukuki çerçeve oluşturduğu vurgulandı.

Reuters: Ankara’nın attığı en somut adım

Reuters, Meclis’ten geçen düzenlemeyi PKK’nın tasfiyesi açısından “tarihi” bir adım olarak nitelendirdi.

Ajans, düzenlemeyi Abdullah Öcalan’ın Şubat 2025’teki silah bırakma çağrısının ardından Ankara’nın attığı en somut adımlardan biri olarak değerlendirdi. Ancak Reuters, yasanın kabul edilmesinin sürecin önündeki tüm siyasi sorunları ortadan kaldırmadığına da dikkat çekti.

Haberde özellikle Kürtlerin siyasi ve kültürel hakları, terörle mücadele mevzuatında yapılması beklenen değişiklikler ve Abdullah Öcalan’ın gelecekteki statüsü gibi başlıkların halen tartışma konusu olduğu belirtildi.

New York Times: Yeni dönemin hukuki zemini

New York Times ise düzenlemeyi “potansiyel olarak önemli bir adım” şeklinde değerlendirdi.

Gazete, yasanın daha önce siyasi düzlemde yürütülen süreci ilk kez kapsamlı bir hukuki çerçeveye taşıdığı yorumunu yaptı. Özellikle silah bırakma sonrasında PKK mensuplarının hukuki statüsünün ne olacağı sorusuna yanıt getirilmesinin düzenlemenin önemli unsurlarından biri olduğu belirtildi.

New York Times ayrıca düzenlemenin genel af niteliğinde olmadığını, ağır suçlardan hüküm giyenlerin kapsam dışında tutulduğunu vurguladı.

Washington Post: Etkisi Türkiye sınırlarını aşabilir

Washington Post, yasanın yalnızca iç siyaseti değil, Türkiye’nin Irak ve Suriye politikalarını da etkileyebileceği değerlendirmesinde bulundu.

Gazeteye göre PKK’nın silahsızlandırılması, Ankara-Bağdat ilişkilerinde yeni bir dönemin kapısını aralayabilir. Aynı şekilde Suriye’de PKK ile bağlantılı olduğu değerlendirilen yapıların Şam yönetimiyle entegrasyonu açısından da gelişmenin sonuçları olabileceği ifade edildi.

Washington Post, sürecin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iç politikadaki konumuna etkisini de ayrıca değerlendirdi.

Financial Times: Ankara’nın bölgesel rolü güçlenebilir

Financial Times, Meclis’ten geçen düzenlemeyi “tarihi nitelikte yasa” olarak tanımladı.

Gazete, 40 yılı aşkın süredir devam eden çatışmayı sona erdirme girişiminde yasal düzenlemenin önemli bir aşama olduğunu belirtti. Sürecin başarıya ulaşmasının Ankara’nın bölgesel politikalarında da yeni bir hareket alanı oluşturabileceği değerlendirmesine yer verildi.

FT ayrıca gelişmenin Türkiye’nin Orta Doğu’daki istikrar arayışına daha fazla ağırlık vermesinin önünü açabileceği yorumunu yaptı. Bununla birlikte gazete, sürecin Erdoğan açısından siyasi sonuçlar doğurabileceğine ilişkin değerlendirmeleri de haberine taşıdı.

Avrupa basınında “eşik” vurgusu

Fransa merkezli Le Monde ve France 24 de düzenlemeye geniş yer verdi.

France 24, özellikle Abdullah Öcalan’ın geleceğinin sürecin en önemli belirsizliklerinden biri olduğunu öne çıkardı. Yayında, yeni yasanın Öcalan’ın geleceğine ilişkin doğrudan bir hüküm içermediği belirtildi.

Le Monde ise gelişmeyi daha geniş bir tarihsel çerçevede ele aldı. Gazete, düzenlemenin yalnızca PKK mensuplarının hukuki durumuyla sınırlı olmadığını, Türkiye’de Kürtlerin statüsü ve eşitlik talepleri bakımından da yeni bir tartışma başlattığını aktardı.

Almanya’nın Die Zeit gazetesi ise yasayı çatışmanın sona erdirilmesi yönündeki “şimdiye kadarki en somut adım” olarak değerlendirdi. Ancak gazete, düzenlemenin kapsamı konusunda PKK yönetiminin eleştirilerine de yer verdi.

Asya ve Arap basınında Irak-Suriye boyutu

Çin resmi haber ajansı Xinhua, düzenlemeyi PKK’nın silahsızlandırılması bakımından “dönüm noktası niteliğinde yasal çerçeve” olarak tanımladı.

Hindistan merkezli India Today ise yasanın Türkiye’nin yanı sıra Irak ve Suriye’deki gelişmeleri de etkileyebileceği değerlendirmesini yaptı. Haberde, PKK’nın Türkiye’de silahsızlandırılmasının Ankara’nın bölgesel politikalarında yeni bir dönemin başlangıcı olabileceği belirtildi.

Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya ise gelişmeyi doğrudan “Terörsüz Türkiye” hedefi çerçevesinde ele aldı. Yayın, düzenlemenin belirli koşulları karşılayan örgüt mensuplarının sivil hayata dönüşüne ilişkin hukuki mekanizmalar getirdiğini aktardı.

Dünya basınının ortak sorusu: Bundan sonra ne olacak?

Uluslararası medyanın haberlerinde dikkat çeken ortak nokta, Meclis’ten yasanın geçmesinin sürecin sonu değil, yeni bir aşamanın başlangıcı olarak görülmesi oldu.

Yasanın uygulanabilmesi için PKK’nın silahsızlanma ve fesih sürecinin sahada nasıl ilerleyeceği kritik önem taşıyor. Bunun yanında Abdullah Öcalan’ın geleceği, Kürtlerin siyasi ve kültürel hakları, terörle mücadele mevzuatının geleceği ile Irak ve Suriye’deki gelişmeler de sürecin önündeki temel başlıklar arasında gösteriliyor.

Böylece Ankara’da Meclis oylamasıyla hukuki bir zemine taşınan “Terörsüz Türkiye” süreci, uluslararası basında da Türkiye’nin iç siyasetiyle sınırlı olmayan, Irak ve Suriye başta olmak üzere bölgesel dengeleri etkileyebilecek bir gelişme olarak değerlendirildi.