Borsa İstanbul'da haftanın ilk işlem gününde pozitif bir görünüm öne çıktı. BIST 100 endeksi, cuma günü yaşanan yüzde 0,14'lük düşüşün ardından yeni haftaya yükselişle başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 45,68 puan artarak 13.825,07 puana ulaştı. Böylece endeksin değer kazancı yüzde 0,33 olarak gerçekleşti.

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100, günü 13.779,39 puandan tamamlamıştı.

Bankacılık yükseldi, holding geriledi

Açılışta sektör endekslerinde de farklı yönlü hareketler görüldü. Bankacılık endeksi yüzde 0,27 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,28 geriledi.

Sektörler arasında günün ilk bölümünde en güçlü performansı yüzde 0,97 yükselişle madencilik endeksi gösterdi. Ulaştırma endeksi ise yüzde 0,58'lik düşüşle en fazla gerileyen sektör oldu.

Küresel piyasalarda Fed etkisi

Borsa İstanbul'daki yükselişte küresel piyasalardaki olumlu hava da etkili oldu. ABD'de beklentilerin altında kalan istihdam verilerinin ardından, Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler yeniden şekillenirken, faiz artışı ihtimalinin zayıflaması risk iştahını destekledi.

Yatırımcılar yeni haftada hem yurt içindeki ekonomik verileri hem de küresel merkez bankalarının para politikasına ilişkin gelişmeleri yakından takip edecek.

Gözler sanayi üretimi verisinde

Yurt içinde bugün açıklanacak sanayi üretimi verisi piyasaların önemli gündem maddeleri arasında bulunuyor. Yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde açıklanacak sentix yatırımcı güven endeksi takip edilecek.

Analistler, BIST 100 endeksinde teknik açıdan 14.000 ve 14.100 puan seviyelerini direnç, 13.700 ve 13.600 puan seviyelerini ise destek olarak değerlendiriyor.

Endeksin 14 bin puan seviyesini aşıp aşamayacağı, haftanın ilk işlem günlerinde yatırımcıların izleyeceği önemli teknik eşiklerden biri olacak.