Kanal İstanbul projesinin güzergâhındaki en önemli ulaşım yapılarından biri olan Sazlıdere Köprüsü’nde çalışmalar gece gündüz sürüyor. Arnavutköy Sazlıbosna’da devam eden inşaat, gece saatlerinde yüzlerce projektör ve çalışma ışığının aydınlattığı geniş bir şantiye alanına dönüşüyor.

Sazlıdere Barajı’nın güneyinde yükselen köprünün iki kulesi 196 metreye ulaşırken, kuleler arasındaki tabliye ve eğik askı halatlarının imalatı da devam ediyor. Gece saatlerinde havadan görüntülenen köprüde vinçler, çalışma platformları ve imalat alanları yoğun aydınlatma altında net biçimde görülüyor.

196 metrelik kuleler tamamlandı

Kuzey Marmara Otoyolu’nun Başakşehir-Nakkaş kesiminde yer alan Sazlıdere Köprüsü’nün elmas formundaki iki ana kulesinin imalatı tamamlandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 1 Temmuz 2026 tarihinde yaptığı açıklamaya göre, köprünün doğu ve batı kuleleri 196 metre yüksekliğe ulaştı. Aynı açıklamada, Başakşehir-Nakkaş kesimindeki projenin fiziksel ilerlemesinin yüzde 80’in üzerine çıktığı belirtildi.

Gece çalışmalarında kullanılan güçlü aydınlatma sistemi, köprünün betonarme kulelerini ve beyaz renkli eğik askı halatlarını çevredeki karanlık alandan belirgin biçimde ayırıyor. Ortaya çıkan görüntü, Sazlıdere havzasındaki şantiyenin büyüklüğünü de gözler önüne seriyor.

860 metre uzunluğunda olacak

Sazlıdere Köprüsü tamamlandığında 440 metrelik ana açıklığa sahip olacak. Ana açıklığın iki yanında 210 metrelik yan açıklıklar bulunacak. Böylece köprünün toplam uzunluğu 860 metreye ulaşacak.

Yaklaşım viyadükleriyle birlikte yapının toplam uzunluğunun 1 kilometre 618 metre olması planlanıyor.

46 metre genişliğinde tasarlanan köprü, 4 gidiş ve 4 geliş olmak üzere toplam 8 şerit olarak hizmet verecek. Yapıda 136 eğik askı halatı ve bu halatların bağlantısını sağlayacak 272 ankraj bulunacak.

Köprünün elmas geometrisindeki kuleleri ise yalnızca mimari görünümüyle değil, teknik tasarımıyla da öne çıkıyor. Bu tasarımla köprü ayaklarının kanal kesitine olan etkisinin azaltılması hedefleniyor.

İstanbul’un ikinci en yüksek köprüsü olacak

Sazlıdere Köprüsü, kule yüksekliği açısından tamamlandığında İstanbul’daki en yüksek ikinci köprü olacak.

Kuleleri 196 metreye ulaşan köprü, bu özelliğiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün yaklaşık 165 metrelik kulelerini geride bırakacak. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün kuleleri ise yaklaşık 110 metre yüksekliğinde.

İstanbul’un kule yüksekliği bakımından en yüksek köprüsü olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde ise kuleler yaklaşık 330 metre yüksekliğe sahip.

Sazlıdere Köprüsü’nde çalışmaların gece saatlerinde de yoğun şekilde sürdürülmesi, projenin bu bölümündeki inşaat faaliyetlerinin ulaştığı ölçeği ortaya koyuyor. Projektörlerle aydınlatılan 196 metrelik kuleler ve gerilen askı halatları, gecenin karanlığında bölgedeki en dikkat çekici yapılardan biri olarak öne çıkıyor.