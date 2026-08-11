Tami cüzdana para yükleyip güvenli bir şekilde ödeme yapabilirken, cüzdana özel kampanya ve avantajlardan da yararlanabiliyor.

Garanti BBVA'nın ödeme ve elektronik para kuruluşu Tami, işletmelerin dijital dönüşümünü destekleyen ödeme çözümlerini yeni kullanım alanlarıyla buluşturmaya devam ediyor. Vendapp Pay uygulamasıyla hayata geçirilen entegrasyon sayesinde kullanıcılar, Vendapp Pay uygulaması üzerinden dijital cüzdanlarına bakiye yükleyebiliyor, bu bakiyeyi saklayabiliyor ve otomat alışverişlerinde kullanabiliyor.

Farklı sektörlerde dijital ödeme çözümlerini yaygınlaştırmayı hedefleyen Tami, bu entegrasyonla kapalı devre cüzdan altyapısını otomat ekosistemine taşıyarak hem kullanıcı deneyimini güçlendiriyor hem de işletmelerin dijital dönüşümüne katkı sağlıyor. Vendapp Pay uygulaması üzerinden sunulan Tami kapalı devre cüzdan çözümü sayesinde kullanıcılar, Masterpass'e kayıtlı kartlarıyla dijital cüzdanlarına bakiye yükleyebiliyor ve bu bakiyeyi otomat alışverişlerinde kullanabiliyor. Para yükleme, bakiye yönetimi ve otomat ödeme süreçlerinin tamamı Tami'nin ödeme altyapısıyla tek bir uygulama üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Böylece kullanıcılar, her alışverişte yeniden kart bilgisi girmeye ya da nakit veya fiziksel kart taşımaya ihtiyaç duymadan, Vendapp Pay uygulaması üzerinden dijital cüzdanlarıyla ödeme deneyimi yaşayabiliyor. Tami; Açık Cüzdan, Kapalı Devre Cüzdan ve Kurumsal Cüzdan çözümlerinden oluşan esnek ödeme altyapısıyla işletmelerin farklı ihtiyaçlarına çözüm üretmeyi hedefliyor.

"Kapalı devre cüzdanın kullanım alanlarını genişletmeye devam ediyoruz"

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Tami Genel Müdürü Melda Çetin, şunları söyledi: "Dijital ödeme alışkanlıkları her geçen gün farklı kullanım alanlarına yayılıyor. Kullanıcılar artık günlük yaşamlarının her anında hızlı, güvenli ve kesintisiz bir ödeme deneyimi bekliyor. Biz de Tami olarak geliştirdiğimiz kapalı devre cüzdan çözümünü farklı sektörlere taşıyarak bu beklentilere yanıt veriyoruz. Vendapp Pay ile gerçekleştirdiğimiz entegrasyon sayesinde müşterilerimiz, otomat alışverişlerini uygulama üzerinden saniyeler içinde tamamlayabiliyor, cüzdan deneyiminin sunduğu kampanya ve avantajlardan faydalanabiliyor. Biz kapalı devre cüzdanı yalnızca bir ödeme çözümü olarak değil, işletmelerin müşterileriyle daha güçlü ve sürdürülebilir ilişkiler kurmasını sağlayan stratejik bir araç olarak görüyoruz. Garanti BBVA'nın güçlü teknolojisi ve güvencesiyle geliştirdiğimiz cüzdan çözümlerimiz; işletmelere kolay entegre edilebilen, güvenli ve kesintisiz bir altyapı sunarken, kullanıcı deneyimini de zenginleştiriyor. Önümüzdeki dönemde de farklı sektörlerde hayata geçireceğimiz iş birlikleriyle dijital ödeme deneyimini geliştirmeye ve işletmelerin dijital dönüşümüne katkı sağlamaya devam edeceğiz."

Vendapp Pay CEO'su Baran Sarısaltıkoğlu ise iş birliğine ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: "Vendapp Pay olarak hedefimiz yalnızca otomatlarda kullanılan bir ödeme uygulaması olmak değil, self-servis ödeme ekosisteminin dijital altyapısını oluşturan bir teknoloji platformuna dönüşmek. Tami ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, Vendapp Pay'in büyüme yolculuğunda önemli bir dönüm noktası. Kullanıcılarımıza daha hızlı, güvenli ve avantajlı bir ödeme deneyimi sunarken, otomat sektöründeki dijital dönüşümü de birlikte hızlandırıyoruz. Vendapp'i yalnızca bir ödeme uygulaması değil, self-servis alışveriş deneyiminin dijital altyapısı olarak konumlandırıyoruz. Otomatlarla başlayan bu yolculuğu, önümüzdeki dönemde farklı self-servis cihazlara ve yeni nesil ödeme noktalarına taşıyacak olmanın heyecanını yaşıyoruz."