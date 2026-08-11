Çitlekçi Mağazacılık Gıda A.Ş.'nin halka arz süreci başlarken, şirketin kamuoyuna sunduğu izahname yatırımcı açısından yalnızca büyüme hikâyesini değil, aynı zamanda şirketin karşı karşıya bulunduğu riskleri ve halka arzın finansal yapısını da ortaya koyuyor.

SPK tarafından onaylanan izahname, yatırımcıların karar verirken başvuracağı temel belgelerden biri. SPK da izahname onay sürecinde bilgilerin tutarlı, anlaşılır ve ilgili standartlara uygun şekilde eksiksiz olup olmadığını incelediğini belirtiyor.

2,69 milyar TL'lik halka arz

Çitlekçi'nin halka arzında 36,5 milyon adet payın 73,70 TL fiyatla satışa sunulmasıyla yaklaşık 2,69 milyar TLbüyüklüğe ulaşılması hedefleniyor.

Halka arzın önemli bir bölümünün sermaye artırımı yoluyla gerçekleştirilmesi planlanırken, yaklaşık 463 milyon TL'lik bölümün mevcut ortakların pay satışından oluşması dikkat çekiyor.

Bu nedenle halka arz büyüklüğü ile şirketin kasasına girecek kaynak aynı tutarı ifade etmiyor.

Yatırımcı açısından kritik soru da burada ortaya çıkıyor:

Halka arz için ödenecek 2,69 milyar liranın ne kadarı şirketin büyümesine kaynak olacak, ne kadarı mevcut ortakların pay satışından kaynaklanacak?

Bu ayrım, halka arzın niteliğini değerlendirirken gözden kaçırılmaması gereken başlıklardan biri.

Halka arz gelirinin önemli bölümü işletme sermayesine

Şirket, halka arzdan elde edeceği kaynağı farklı yatırım alanlarında kullanmayı planlıyor.

Çitlekçi'nin açıklamasına göre halka arz gelirinin %30-40'ı yeni şube ve alternatif yatırımlara, %30-40'ı işletme sermayesine, %10-20'si GES yatırımlarına ve %10-20'si yeni depo yatırımlarına ayrılacak.

Burada özellikle işletme sermayesine ayrılması planlanan yüksek pay dikkat çekiyor.

Çünkü yatırımcı açısından halka arz gelirinin doğrudan yeni mağaza, depo veya enerji yatırımı yerine önemli ölçüde işletme sermayesi ihtiyacında kullanılacak olması, şirketin büyüme modelinin finansman yapısının ayrıca değerlendirilmesini gerektiriyor.

Bu durum tek başına şirket açısından olumsuz bir gösterge anlamına gelmese de, halka arz gelirinin hangi ihtiyacı karşılayacağı konusunda yatırımcının üzerinde durması gereken bir başlık oluşturuyor.

73,70 TL'lik fiyat ve değerleme tartışması

Halka arz fiyatı 73,70 TL olarak belirlenirken, piyasada yayımlanan analizlerde Çitlekçi için yaklaşık 19,91 F/K, 1,86 PD/DD ve 7,95 FD/FAVÖK çarpanları hesaplanıyor. Bir piyasa değerlendirmesinde bu çarpanların halka arz fiyatını adil değer aralığının üst bölümüne taşıyabileceği yorumu yapılıyor.

Burada dikkat edilmesi gereken nokta, bu çarpanların tek başına “hisse pahalı” veya “ucuz” sonucunu kesin olarak ortaya koymaması.

Ancak 73,70 TL'lik halka arz fiyatının yatırımcı tarafından şirketin kârlılığı, büyüme beklentileri ve sektör çarpanlarıyla birlikte değerlendirilmesi gerekiyor.

Başka bir ifadeyle, şirketin gelecekteki büyüme hedeflerinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği, mevcut değerlemenin yatırımcı açısından ne ölçüde karşılık bulacağını belirleyecek önemli unsurlardan biri olacak.

Hızlı büyümenin maliyeti de izlenmeli

Çitlekçi, son yıllarda mağaza ağını hızla genişleten bir perakende şirketi olarak öne çıkıyor. Şirket daha önce yaptığı açıklamalarda Türkiye genelindeki büyüme hedeflerini ve uzun vadede 81 ilde şubeleşme hedefini dile getirmişti.

Ancak perakende sektöründe hızlı mağaza açılışlarının beraberinde kira, personel, lojistik, stok ve işletme sermayesi ihtiyacını da artırdığı biliniyor.

Dolayısıyla halka arz sonrasında şirketin önündeki en önemli sınavlardan biri yalnızca kaç mağaza açılacağı değil, açılan mağazaların ne kadar kârlı çalışacağı olacak.

Yatırımcı açısından asıl risk nerede?

Çitlekçi'nin halka arzında doğrudan “şirketin mali yapısı kötü” şeklinde bir hüküm vermek doğru olmaz. Zira halka arz izahnamesi SPK tarafından onaylanmış durumda ve yatırımcıya şirketin faaliyetleri ile riskleri hakkında bilgi sunuyor.

Bununla birlikte yatırımcı açısından üç başlık özellikle öne çıkıyor:

1. Halka arz fiyatı:

73,70 TL'lik fiyatın şirketin gelecekteki büyüme beklentilerini ne ölçüde içerdiği.

2. Kaynağın kullanım şekli:

Halka arz gelirinin önemli bir bölümünün işletme sermayesinde kullanılacak olması.

3. Hızlı büyüme hedefi:

Yeni mağaza ve depo yatırımlarının kârlılığa ne zaman ve ne ölçüde katkı sağlayacağı.

“Büyüme hikâyesi” kadar riskler de okunmalı

Çitlekçi'nin halka arzında yatırımcıların yalnızca markanın bilinirliğine ve mağaza sayısındaki artışa bakması yeterli olmayabilir.

Şirketin kendi internet sitesinde de halka arzın büyüme ve yatırımların finansmanı amacıyla gerçekleştirildiği belirtiliyor.

Dolayısıyla yatırımcı açısından asıl soru, “Çitlekçi büyüyecek mi?” değil, “Bu büyüme mevcut halka arz fiyatını haklı çıkaracak kadar kârlı olacak mı?” sorusunda düğümleniyor.

Halka arzdan sonra şirketin mağaza başına satışları, kâr marjları, işletme sermayesi ihtiyacı, stokları, nakit üretimi ve yeni yatırımların geri dönüş süresi yakından izlenecek.