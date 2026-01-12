Sömestre tatili öncesinde otellerde doluluk oranı yüzde 100’e ulaşırken, pistler yerli ve yabancı kayakseverlerle dolup taşıyor.

Sarıçam Ormanları Arasında Eşsiz Kayak Deneyimi

Deniz seviyesinden 2 bin 634 metre yükseklikte yer alan Sarıkamış Kayak Merkezi, tamamı sarıçam ormanlarıyla çevrili pistleri sayesinde kayakçılara rüzgârdan korunaklı ve doğayla iç içe bir ortam sunuyor. Bu doğal yapı, hem güvenli hem de huzurlu bir kayak keyfi sağlıyor.

Düşük nem oranı sayesinde birbirine yapışmayan, toz gibi dağılan kristal kar, özellikle snowboard tutkunları ve profesyonel kayakçılar için dünya standartlarında pist koşulları oluşturuyor.

Çığ Riski Yok, Tesisler Modern

Sarıçam ormanları içerisinde yer alan pistlerde çığ riski sıfıra yakın seviyede bulunuyor. Saatte binlerce kişiyi taşıyabilen modern telesiyej sistemleri sayesinde bekleme süreleri minimuma inerken, yoğunluğa rağmen konforlu bir kayak deneyimi sunuluyor.

Sarıkamış Kayak Merkezi yetkililerinden Sertan Demir, yoğun ilgiden memnun olduklarını belirterek,

“Kar kalitemiz oldukça yüksek. Hafta sonu yoğunluğu yaşıyoruz. Tüm yerli ve yabancı misafirleri Sarıkamış’a bekliyoruz”

ifadelerini kullandı.

Gece Kayağı İlgi Görüyor

Sarıkamış’ta kayak keyfi yalnızca gündüzle sınırlı değil. Işıklandırılmış pistlerde gece kayağı, ormanın sessizliği ve yıldızların altında adrenalin tutkunlarına unutulmaz anlar yaşatıyor. Bu özelliğiyle Sarıkamış, kış turizminde farkını bir kez daha ortaya koyuyor.

Kristal kar kalitesi, doğal pist yapısı ve modern tesisleriyle Sarıkamış Kayak Merkezi, 2026 kış sezonunda da kayak tutkunlarının vazgeçilmez adreslerinden biri olmaya devam ediyor.