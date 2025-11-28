Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Cihannüma Salonu’nda bir araya gelen Papa 14. Leo, köprü sembolünün Türkiye’nin jeopolitik ve kültürel konumunu güçlü şekilde yansıttığını ifade etti. “Ziyaretimin logosu olarak seçilen köprü figürü, Türkiye’nin dünyadaki özel ve birleştirici rolünü anlatıyor. Ülkeniz hem Akdeniz hem de dünya için kritik bir konumda,” dedi.

Papa, köprünün Asya ile Avrupa’yı birleştiren Türkiye’nin eşsiz jeopolitik konumuna da dikkat çekti. “Bu köprü yalnızca kıtaları değil, Türkiye’yi kendi içinde birbirine bağlıyor. Farklılıkların buluştuğu bu yapı, toplumun canlılığının kaynağıdır. Bir toplumu ayakta tutan, onu zenginleştiren şey halkını birbirine bağlayan köprülerdir,” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise konuşmasında Papa 14. Leo’nun ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye gerçekleştirmesinin önemine değindi. “Farklı kültürlerin bir arada barış içinde yaşadığı bir medeniyetin mirasçılarıyız. Küresel barış ve istikrar için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Filistin halkına en büyük borcumuz adalettir; bunun yolu ise 1967 sınırları temelinde iki devletli çözüm vizyonunun hayata geçirilmesidir,” diye konuştu.

Papa 14. Leo’nun Türkiye ziyareti, göreve geldikten sonra gerçekleştirdiği ilk yurt dışı seyahati olması nedeniyle uluslararası ve ulusal medya tarafından anbean takip ediliyor. Papa’nın bu ziyareti, Katolik dünyasının liderinin 11 yıl aradan sonra Türkiye’ye yaptığı ilk ziyaret olarak kayda geçti.