Festivalde gençlerle bir araya gelen Konukoğlu, TEKNOFEST’in Türkiye’nin geleceği için stratejik öneme sahip olduğuna dikkat çekerek, “Geleceğimizin teminatı olan gençlerimize güveniyoruz. Ülkemizin bu festivale vereceği her destek, gençlerimizin ufkunu daha da genişletecek” dedi.

Konukoğlu, 2020 yılından bu yana TEKNOFEST’in ana paydaşları arasında yer aldıklarını ve Çevre ile Enerji Teknolojileri Yarışmalarının yürütücülüğünü üstlendiklerini hatırlatarak şunları söyledi:

“Milli Teknoloji Hamlesi yalnızca yeni teknolojiler geliştirmek değil; sürdürülebilirlik, enerji verimliliği, çevre bilinci ve toplumsal fayda gibi çok geniş bir vizyonu da kapsıyor. TEKNOFEST, bu vizyonu gençlerimizin enerjisi ve hayal gücüyle hayata geçiriyor. SANKO Holding olarak geleceğin mühendislerine, bilim insanlarına ve girişimcilerine destek vermeyi, onların fikirlerini hayata geçirecek zemini hazırlamayı en büyük sorumluluğumuz olarak görüyoruz.”

Dünyanın hızlı bir değişim sürecinden geçtiğini vurgulayan Konukoğlu, gençlerin geliştirdiği projelerin Türkiye’nin küresel vizyonunu güçlendirdiğini ifade etti:

“TEKNOFEST, Türk gençliğinin dünyaya açılan penceresidir. Onların yenilikçi fikirleri ve çalışmaları bizlere umut veriyor. Bilime ve teknolojiye değer veren, projeler üreten gençlerimizle gurur duyuyoruz.”

Gençlere tavsiyelerde de bulunan Konukoğlu, “Hayatınız boyunca hedefler belirleyin ve o hedeflere ulaşmak için disiplinle çalışın. Dürüstlükten ödün vermeyin, bilgiye kolay erişebildiğimiz bu çağda fırsatları değerlendirin. Hata yapmaktan korkmayın, çünkü hatalar öğrenmenin en önemli parçasıdır” diye konuştu.

Konukoğlu, TEKNOFEST’e katılan tüm gençleri tebrik ederek başarılar diledi.