Kararın, Türkiye’nin ilgili kanunları ve uluslararası yükümlülükleri çerçevesinde alındığı bildirildi.

Ticaret Bakanlığı, kararın gerekçesine ilişkin yaptığı açıklamada, 2018’de ABD’nin çelik ve alüminyum ithalatına ek vergi getirmesi üzerine Türkiye’nin de Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kuralları çerçevesinde misilleme niteliğinde ek mali yükümlülük uygulamaya başladığını hatırlattı. Açıklamada, bu yükümlülüklerin zaman içinde tarafların attığı adımlara göre revize edildiği ancak belirli oranlarda yürürlükte kaldığı ifade edildi.

Bakanlık, ABD ile yürütülen olumlu müzakerelerin ardından bu ek vergilerin tamamen kaldırıldığını duyurdu. Açıklamada, "Gelinen aşamada, DTÖ nezdinde yürütülen istişareler ve panel raporları çerçevesinde, ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatında uygulanan ek mali yükümlülüklerin sona erdirilmesine karar verilmiştir" denildi.

Ticaret Bakanlığı, bu adımın Türkiye ile ABD arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi doğrultusunda atıldığını vurguladı. Açıklamada, "Ekonomik ilişkilerimizin iki ülkenin de yararına olacak şekilde güçlendirilmesi, ticaretin çeşitlendirilmesi ve yeni iş birliği alanlarının geliştirilmesi için çalışmalarımız sürecektir" ifadelerine yer verildi.

Bakanlık ayrıca Türkiye’nin çıkarlarını korumaya yönelik politikaların kararlılıkla devam edeceğinin altını çizerek, uluslararası hukuk ve ticaret kurallarına uygun şekilde ticaret diplomasisinin etkin biçimde yürütüleceğini belirtti.