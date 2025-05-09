Alt sektörler incelendiğinde, yıllık bazda en dikkat çekici artış elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektöründe gerçekleşti. Bu alandaki üretim geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,1 oranında arttı. Madencilik ve taş ocakçılığı sektörü yüzde 4,9’luk artışla güçlü bir performans sergilerken, imalat sanayi sektörü ise yüzde 2,0’lık büyüme ile sanayi üretimine katkı sundu.

Aylık bazda ise Mart ayında üretimdeki ivmelenme daha belirgin hale geldi. Madencilik ve taş ocakçılığı sektörü bir önceki aya göre yüzde 8,2 oranında artış göstererek dikkat çekerken, imalat sanayi sektörü de yüzde 3,7’lik yükselişle öne çıktı. Ancak, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektöründe aylık bazda yüzde 3,5’lik bir gerileme yaşandı.

Ekonomistler, açıklanan verileri üretim cephesindeki toparlanmanın sürdüğüne dair olumlu bir gösterge olarak değerlendiriyor. Özellikle imalat sanayisindeki hareketlilik, iç ve dış talepteki canlılığın sürdüğüne işaret ediyor.