2 Aralık akşamından bu yana İpsala ve Kipi Gümrük Kapıları tamamen kapalı durumda. Yetkililer, tır geçişlerindeki aksaklıkların 21 Aralık 2025’e kadar sürebileceğini belirtiyor.

Yunanistanlı çiftçilerin hükümetin tarım politikalarını protesto etmek için başlattığı grev, ülkenin birçok sınır kapısında ulaşım ve ticareti durdurdu. Türkiye sınırındaki İpsala ve Kipi Gümrük Kapıları, çiftçilerin traktörlerle gerçekleştirdiği blokajlar nedeniyle tamamen kapandı. Bu nedenle Türkiye’den Avrupa’ya yapılan tır geçişleri durma noktasına geldi.

Grev, yalnızca Türkiye güzergâhıyla sınırlı kalmadı. Bulgaristan sınırındaki Ormenio Kapısı da çiftçiler tarafından kapatıldı. Ayrıca Yunanistan’ın Bulgaristan ve Kuzey Makedonya’ya açılan diğer sınır geçişlerinde de 15–21 Aralık tarihleri arasında tır trafiğinin tamamen engelleneceği bildirildi.

Ticaret Bakanlığı: “Geçişler 21 Aralık’a kadar yapılamayabilir”

Türkiye Ticaret Bakanlığı, Salı günü yaptığı açıklamada İpsala ve Kipi’de durdurulan tır geçişlerinin 15–21 Aralık döneminde de açılamayacağını duyurdu. Açıklamada, bozulabilir gıda taşıyan araçlara ve tıbbi ürün sevkiyatlarına öncelik verilmesi için Yunan makamlarıyla yoğun temas kurulduğu vurgulandı.

Tır şoförleri Kapıkule ve Hamzabeyli'ye yöneldi

Sınır kapılarının kapanmasıyla tır yoğunluğu Kapıkule ve Hamzabeyli gümrüklerine kaydı. Park alanlarında uzun kuyruklar oluşurken, sürücüler geçiş sırası için beklemek zorunda kaldı.

Fransa’ya yük taşıyan tır sürücüsü Mehmet Kılıç, bekleyişin uzamasının hem maddi kayıp hem de yüklerde bozulma riski oluşturduğunu belirterek “Bu sorunun kısa sürede çözülebileceğini pek sanmıyorum” dedi.

Yetkililer, taşımacılık firmalarının mağduriyet yaşamamak için alternatif güzergâhları değerlendirmeleri gerektiğini, özellikle Bulgaristan üzerinden yapılan geçişlerin ticaret akışındaki kayıpları azaltabileceğini ifade ediyor.