Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Kadın Çalışma Grubu’nun, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) iş birliğiyle hayata geçirdiği “UND Kadın TIR Sürücü Akademisi” eğitim programı başladı. Akademinin ilk ders zili, 8 Aralık'ta UND Akademi’de gerçekleştirilen teorik eğitimle çaldı.

Toplam 100 saat sürecek eğitim programında kadın sürücü adayları; 40 saat teorik, 40 saat pratik ve 20 saat uygulamalı eğitim alacak. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan adaylar, İŞKUR desteğiyle sektörde istihdam edilecek. Program, İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (İÜSEM) iş birliğiyle yürütülüyor. Eğitim sonunda verilecek diploma e-Devlet sistemine işlenecek.

UND Eğitim Merkezi’nde eğitimin ilk günü için yapılan etkinliğe UND Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aras, UND İkinci Başkanı Ergün Bilen, Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf İlboğa, Emir Hüseyin Akın, UND Kadın Çalışma Grubu Başkanı Gizem Gündüz Bora, Başkan Yardımcısı Sabire Yazıcı, UND İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Elif Savrum, UND AB ve Uluslararası İlişkiler Birim Yöneticisi Elif Nuhoğlu, UND AB Kurumlarıyla İlişkiler Birim Yöneticisi Şadiye Nuhoğlu, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebru Demirci, UND Akademi Eğitim Birimi Müdürü Seda Gültekin, İŞKUR Beyoğlu Hizmet Merkezi Aktif İş Geliştirme Hizmetleri Servis Şefi Ömer Coşkun ile İş ve Meslek Danışmanlığı Proje Yöneticisi Alper Kaya katıldı.

Başkan Aras: Tarihi bir adım atıyoruz

Açılışta konuşan UND Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aras, projenin kadın istihdamını güçlendirmek adına büyük bir önem taşıdığını vurguladı. “Yalnızca bir eğitim programını başlatmıyoruz. Lojistik sektöründe kadınların varlığını güçlendirecek ve geleceğe yön verecek tarihi bir adımı atıyoruz" diyen Aras, cesaretli kadın sürücü adaylarının, sektöre yeni bir soluk getireceğini söyledi.

Aras, eğitimlerin mevzuattan güvenli sürüş tekniklerine, defansif sürüşten gümrük ve TIR mevzuatına, stres yönetiminden İngilizce’ye kadar geniş bir içeriğe sahip olduğunu belirterek tüm paydaş kurumlara teşekkür etti.

Sektöre nitelikli kadın sürücü kazandırılacak

Profesyonel Tır sürücülüğünün güçlü gelir, kariyer imkânı ve itibarlı bir meslek olduğunun altını çizen Başkan Aras, kadınların sektöre katılımının, farklı bakış açıları ve disiplinleri lojistiğe kazandıracağını ifade etti ve kadınların dikkatli ve kurallara uyumlu sürüş alışkanlıklarının sektöre önemli katkı sağlayacağı aktardı.